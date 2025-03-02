Макрон допустил возможность диалога с Путиным

Президент Франции заявил, что диалог с российским лидером "может состояться в подходящий момент"

02 марта 2025, 15:50, ИА Амител

Флаг Франции / Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом со ссылкой на издания Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France сообщает РИА Новости.

"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", – сказал он.

Макрон подчеркнул, что возможность переговоров появится, "когда ситуация стабилизируется".

Эммануэль Макрон уже заявлял, что готов провести разговор с Владимиром Путиным. Тогда он отметил, готов поговорить с российским лидером, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Последняя беседа Макрона и Путина прошла в сентябре 2022 года. Позже президент РФ сказал, что французский лидер сам прекратил попытки вести дальнейший разговор.