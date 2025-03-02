Макрон допустил возможность диалога с Путиным
Президент Франции заявил, что диалог с российским лидером "может состояться в подходящий момент"
02 марта 2025, 15:50, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным могут состояться, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом со ссылкой на издания Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France сообщает РИА Новости.
"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", – сказал он.
Макрон подчеркнул, что возможность переговоров появится, "когда ситуация стабилизируется".
Эммануэль Макрон уже заявлял, что готов провести разговор с Владимиром Путиным. Тогда он отметил, готов поговорить с российским лидером, если это поможет урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Последняя беседа Макрона и Путина прошла в сентябре 2022 года. Позже президент РФ сказал, что французский лидер сам прекратил попытки вести дальнейший разговор.
16:29:09 02-03-2025
А Путина в Америку не приглашают ?
16:52:08 02-03-2025
Захочет ли Путин разговаривать с Макароном-это вопрос...
19:29:13 02-03-2025
А кто-нибудь допускал для себя разговор с обезьяной Макароном? Гражданин транса жарит уже не первый десяток лет. Как с ним разговаривать можно?
20:22:28 02-03-2025
Гость (19:29:13 02-03-2025) А кто-нибудь допускал для себя разговор с обезьяной Макароно... ещё и с обдолбаным зелебобой обнимался... тьфу