Макрон потребовал не допустить повторения беспорядков во Франции

Президент призвал извлечь уроки, в том числе в сфере разведки и прогнозирования, а также разграничивать мирные протесты и насилие

19 октября 2026, 11:36, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон 18 октября в обращении к нации потребовал от правительства принять меры, чтобы не допустить повторения недавних беспорядков. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на телеканал BFMTV, глава государства настаивает на том, чтобы власти извлекли все необходимые уроки, в том числе в части сбора разведывательной информации и прогнозирования подобных событий.

Макрон резко осудил акты насилия, произошедшие в ряде городов Франции: разграбление магазинов, нападения на государственные учреждения и мэрии, а также поджоги.

При этом он подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между участниками мирных демонстраций и погромщиками. По словам президента, люди вышли на улицы в том числе из‑за роста стоимости жизни и цен на топливо — на фоне напряженной ситуации в Персидском заливе.

В своем выступлении Макрон обозначил приоритеты властей: обеспечить стабильные поставки топлива и газа, а также прислушаться к требованиям молодежи, которая обеспокоена своим будущим.

"Мы не должны смешивать законные требования с насилием, но и не должны позволять насилию заглушить эти требования, — заявил он. — Стране нужны порядок и спокойствие, а не дальнейшая эскалация".

Президент также сообщил, что в ближайшие дни премьер‑министр проведет встречу с представителями общественных организаций, чтобы получить от них четкую и публичную позицию.

Протестная волна во Франции началась в конце сентября с акций старшеклассников в регионе Иль‑де‑Франс: они выступали из‑за проблем в сфере образования. Позже к демонстрациям присоединились жители других районов страны.

По данным издания от 17 октября, к масштабным акциям студентов и школьников примкнули фермеры, климатические активисты и бывшие участники движения "желтых жилетов". Общее число манифестантов превысило 500 тысяч человек.

Реакцию на ситуацию высказал и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно‑экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. 18 октября он охарактеризовал протесты во Франции как "самоубийство западной цивилизации".