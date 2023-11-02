Макрон прилетел в Узбекистан для развития отношений

Французский лидер проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым и, как ожидается, подпишет ряд соглашений

02 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Французского лидера в аэропорту Самарканда встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Макрон проведут переговоры, в ходе которых рассмотрят вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений и расширения практического сотрудничества между странами, а также поучаствуют в бизнес-форуме вместе с представителями Франции и Узбекистана.

По итогам саммита ожидается подписание соглашений и договоров.

1 ноября Эммануэль Макрон посетил Казахстан и провел переговоры с президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым.