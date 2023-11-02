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Макрон прилетел в Узбекистан для развития отношений

Французский лидер проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым и, как ожидается, подпишет ряд соглашений

02 ноября 2023, 14:31, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает ТАСС.

Французского лидера в аэропорту Самарканда встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Макрон проведут переговоры, в ходе которых рассмотрят вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений и расширения практического сотрудничества между странами, а также поучаствуют в бизнес-форуме вместе с представителями Франции и Узбекистана.

По итогам саммита ожидается подписание соглашений и договоров.

1 ноября Эммануэль Макрон посетил Казахстан и провел переговоры с президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым.

Политика

Комментарии 8

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гость

15:01:32 02-11-2023

гнать галлов тряпками "опруженными" оттель)

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Гость

15:02:38 02-11-2023

Вы нафига его везде пускаете то? он же клопов привез!

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Гость

15:10:02 02-11-2023

Теперь узбеков будет уговаривать

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Гость

15:15:58 02-11-2023

Гость (15:10:02 02-11-2023) Теперь узбеков будет уговаривать... А их и уговаривать не нужно

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Гость

07:25:31 03-11-2023

Гость (15:15:58 02-11-2023) А их и уговаривать не нужно... Было бы не нужно, не прилетал бы. Лично просить будет

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Гость

15:29:16 02-11-2023

Тяжело без африканского урана, ездит у азиатов просит.

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Гость

16:00:46 02-11-2023

Гоните его, геронтофила и поклонника женской красоты в стиле актёра Панина, подальше. Он вас плохому только научит!

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Гость

07:27:08 03-11-2023

Он по Африке бегал, просил

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