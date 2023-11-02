Макрон прилетел в Узбекистан для развития отношений
Французский лидер проведет переговоры с президентом Шавкатом Мирзиеевым и, как ожидается, подпишет ряд соглашений
02 ноября 2023, 14:31, ИА Амител
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщает ТАСС.
Французского лидера в аэропорту Самарканда встретили премьер-министр Абдулла Арипов и другие официальные лица.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Макрон проведут переговоры, в ходе которых рассмотрят вопросы дальнейшего развития многосторонних отношений и расширения практического сотрудничества между странами, а также поучаствуют в бизнес-форуме вместе с представителями Франции и Узбекистана.
По итогам саммита ожидается подписание соглашений и договоров.
1 ноября Эммануэль Макрон посетил Казахстан и провел переговоры с президентом РК Касымом-Жомартом Токаевым.
15:01:32 02-11-2023
гнать галлов тряпками "опруженными" оттель)
15:02:38 02-11-2023
Вы нафига его везде пускаете то? он же клопов привез!
15:10:02 02-11-2023
Теперь узбеков будет уговаривать
15:15:58 02-11-2023
Гость (15:10:02 02-11-2023) Теперь узбеков будет уговаривать... А их и уговаривать не нужно
07:25:31 03-11-2023
Гость (15:15:58 02-11-2023) А их и уговаривать не нужно... Было бы не нужно, не прилетал бы. Лично просить будет
15:29:16 02-11-2023
Тяжело без африканского урана, ездит у азиатов просит.
16:00:46 02-11-2023
Гоните его, геронтофила и поклонника женской красоты в стиле актёра Панина, подальше. Он вас плохому только научит!
07:27:08 03-11-2023
Он по Африке бегал, просил