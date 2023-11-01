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Президент Франции прилетел в Казахстан для укрепления связей

Эммануэль Макрон проведет переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым

01 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: правительство Казахстана
Фото: правительство Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану, его встретил премьер республики Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства РК.

В Казахстане Макрон проведет переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

Затем французский лидер намерен съездить в Узбекистан.

Фото: unsplash.com

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Политика Казахстан

Комментарии 12

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гость

16:12:16 01-11-2023

гоните его оттуда)

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Гость

16:43:59 01-11-2023

И наш встречается, только с дядюшкой Си и луноликим.

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...

16:52:10 01-11-2023

Это не есть хорошо...

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Гость

16:52:51 01-11-2023

Очередной многовекторный, пока жаренный петух не клюнет, так и будет, как флюгер крутиться.

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Гость

17:17:06 01-11-2023

пора с казахами говорить по честному, иначе англосаксы опередят

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Гость

06:09:45 02-11-2023

Запад очень хорошо работает со всем бывшим соц. лагерем, потихоньку, помаленьку усиливая влияние и увеличивая присутствие в регионе. Нашим дипломатам стоило бы поучиться.

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Гость

07:15:05 02-11-2023

Уговаривают. Значит без них не могут

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Гость

07:19:10 02-11-2023

Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.---------- как все это вяжется между хранцией и казахией?

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Гость

07:36:38 02-11-2023

Гость (07:19:10 02-11-2023) Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестици... как все это вяжется между хранцией и казахией? --- через Россию. Будет пробовать подбить казахов на конфликт с Россией за отдельную плату. Они возможно согласятся, с условием, деньги вперед. Деньги возьмут, а там как получится. У них с другой стороны еще Китай, там тоже деньги и с немного другими интересами

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Гость

11:58:34 02-11-2023

Гость (07:19:10 02-11-2023) Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестици... У казахов есть несколько слов в словаре, очень похожих на французские. Один казах мне на полном серьёзе доказывал, что казахи и французы - одна нация.

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Гость

14:07:54 02-11-2023

Гость (11:58:34 02-11-2023) У казахов есть несколько слов в словаре, очень похожих на фр... казахи и французы - одна нация --- да они даже похожи, разрезом глаз

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Гость

07:46:19 02-11-2023

Они даже смотрят друг на друга, как бы оценивая, можно ли развести этого лоха. Я ставлю на казаха, он выглядит более довольным, к нему приехали просить

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