Президент Франции прилетел в Казахстан для укрепления связей

Эммануэль Макрон проведет переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым

01 ноября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: правительство Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану, его встретил премьер республики Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства РК.

В Казахстане Макрон проведет переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.

Затем французский лидер намерен съездить в Узбекистан.