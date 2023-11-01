Президент Франции прилетел в Казахстан для укрепления связей
Эммануэль Макрон проведет переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым
01 ноября 2023, 15:45, ИА Амител
Фото: правительство Казахстана
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с официальным визитом в столицу Казахстана Астану, его встретил премьер республики Алихан Смаилов, сообщила пресс-служба правительства РК.
В Казахстане Макрон проведет переговоры с президентом Касымом-Жомартом Токаевым. Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.
Затем французский лидер намерен съездить в Узбекистан.
16:12:16 01-11-2023
гоните его оттуда)
16:43:59 01-11-2023
И наш встречается, только с дядюшкой Си и луноликим.
16:52:10 01-11-2023
Это не есть хорошо...
16:52:51 01-11-2023
Очередной многовекторный, пока жаренный петух не клюнет, так и будет, как флюгер крутиться.
17:17:06 01-11-2023
пора с казахами говорить по честному, иначе англосаксы опередят
06:09:45 02-11-2023
Запад очень хорошо работает со всем бывшим соц. лагерем, потихоньку, помаленьку усиливая влияние и увеличивая присутствие в регионе. Нашим дипломатам стоило бы поучиться.
07:15:05 02-11-2023
Уговаривают. Значит без них не могут
07:19:10 02-11-2023
Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также вопросы международной и региональной повестки.---------- как все это вяжется между хранцией и казахией?
07:36:38 02-11-2023
Гость (07:19:10 02-11-2023) Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестици... как все это вяжется между хранцией и казахией? --- через Россию. Будет пробовать подбить казахов на конфликт с Россией за отдельную плату. Они возможно согласятся, с условием, деньги вперед. Деньги возьмут, а там как получится. У них с другой стороны еще Китай, там тоже деньги и с немного другими интересами
11:58:34 02-11-2023
Гость (07:19:10 02-11-2023) Стороны обсудят укрепление торгово-экономического, инвестици... У казахов есть несколько слов в словаре, очень похожих на французские. Один казах мне на полном серьёзе доказывал, что казахи и французы - одна нация.
14:07:54 02-11-2023
Гость (11:58:34 02-11-2023) У казахов есть несколько слов в словаре, очень похожих на фр... казахи и французы - одна нация --- да они даже похожи, разрезом глаз
07:46:19 02-11-2023
Они даже смотрят друг на друга, как бы оценивая, можно ли развести этого лоха. Я ставлю на казаха, он выглядит более довольным, к нему приехали просить