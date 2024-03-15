Макрон считает, что контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось
Он отметил, что у Киева "есть пределы" относительно личного состава
15 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Флаг Франции / Фото: unsplash.com
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины прошло не так, как ожидалось. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в эфире телеканала France 2.
Он отметил, что ситуация, складывающаяся в последние недели, "сложная для Украины". Макрон добавил, что у Киева "есть пределы" относительно личного состава.
"У украинской армии большие потери, у них есть пределы по снарядам и ракетам. Сейчас на 10 снарядов, выпущенных Россией, они отвечают одним", – сказал французский лидер.
09:11:21 15-03-2024
макрон считает....., почти как британские ученые открыли
09:28:40 15-03-2024
Гость (09:11:21 15-03-2024) макрон считает....., почти как британские ученые открыли... ну вот так макрону ожидалось,ну ожидалось ему...
10:53:01 15-03-2024
Гость (09:11:21 15-03-2024) макрон считает....., почти как британские ученые открыли... или Болгары восхитились
09:44:48 15-03-2024
У украинской армии большие потери ---- зачем Макрон это озвучил, они теперь не захотят мобилизовываться. И у европейцев может желание уменьшится туда ехать. Мигрантов могут набрать за гражданство, если что, умер гражданином ЕС, семья страховку получила
09:53:13 15-03-2024
Я больше скажу - если Россия до сих пор существует, значит у запада вообще что-то идёт не так!...
10:10:54 15-03-2024
.....с языка снял...
12:41:12 15-03-2024
А всё потому что после развала СССР не обращали внимания на пропаганду.На Западе ведь свобода слова, демократия и четкое соблюдение прав человека.Никакого промывания мозгов.Из последних примеров.Вот кто-нибудь может представить, чтобы Сергей Шойгу говорил о смерти в европейской тюрьме какого-нибудь мистера Жопкинса?Нет,конечно,потому что это дурдом.А вот Генеральный Секретарь НАТО может.Он говорит о смерти гражданского персонажа(слышал ли он до этого вообще его фамилию) и ему от этого очень грустно...Циркуляры из одного центра не точ то во все СМИ,но и во все дыры
13:16:30 15-03-2024
Гость (12:41:12 15-03-2024) А всё потому что после развала СССР не обращали внимания на ... Я идеологический враг Навального, но давайте признаем честно, его смерть в тюрьме, это большой косяк. Даже если это несчастный случай, все равно косяк. Его надо было минимизировать, чего не делалось. И логично, что враги теперь пользуются этим косяком. Косяки не надо допускать, чтобы не давать врагу повод их использовать
13:31:32 15-03-2024
Гость (13:16:30 15-03-2024) Я идеологический враг Навального, но давайте признаем честно... Большой косяк...Может большим косяком было разрешение отправить Навального на лечение в германскую клинику?Сейчас на том же Западе специалисты говорят о "способности" к появлению тромбоза препаратом пфайер,коего несколько раз вводили пациенту в той клинике Шарите...
13:49:58 15-03-2024
Есть ролик одного чувака,который отсидел большой срок в той же зоне, что Навальный.И столько же раз он был в ШИЗО как отрицала.Ничего, выжил,откинулся.Конечно там жёсткие условия.Не в пример цивилизованной Европы.Возьмём Норвегию.Другой чувак подорвал в центре столицы начинённую взрывчаткой машину (трупы,повреждение зданий).Проплыл на остров, и тут уж меткая стрельба из разного оружия по живым мишеням-малолетки из разных стран собрались.Всего 77 жертв.Дали 21 год проведения в удобной благоустроенной камере.С ограниченным доступом в интернет, к его сожалению.Но он жалуется на недостаточно горячий кофе.
14:01:21 15-03-2024
Навальный после судебного разбирательства в Кирове был осужден на 5 лет за хищение и растрату.На следующий день ему "переиграли" на условно и отпустили на свободу.Прошло указание сверху,оно как оказалось было ошибочным...