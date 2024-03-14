Старовойт: украинские диверсанты продолжают попытки прорваться в Теткино
Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили противнику пересечь границу
14 марта 2024, 17:33, ИА Амител
Украинские диверсанты продолжают попытки прорваться в курский поселок Теткино. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили противнику пересечь границу. Ранее Старовойт заявлял, что Теткино подвергается ударам со стороны украинских войск уже третий день подряд.
Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщало, что российские солдаты отразили попытку украинских террористических формирований проникнуть в Курскую область в районе Теткино. 12 марта с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию. Противника отбросили, он понес значительные потери.
17:38:19 14-03-2024
Неугомонные.
17:45:54 14-03-2024
Гляньте карту Теткино. Там село разрезано границей. Со стороны РФ Теткино, сразу за границей украинская Рыжевка. Соседи, живут в 20 метрах друг от друга в разных странах. И как отгородиться от соседних украинских домов, где среди мирных жителей прячутся украинские военные?
17:57:29 14-03-2024
У них там сало закопано...!