Старовойт: украинские диверсанты продолжают попытки прорваться в Теткино

Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили противнику пересечь границу

14 марта 2024, 17:33, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Украинские диверсанты продолжают попытки прорваться в курский поселок Теткино. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не позволили противнику пересечь границу. Ранее Старовойт заявлял, что Теткино подвергается ударам со стороны украинских войск уже третий день подряд.

Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщало, что российские солдаты отразили попытку украинских террористических формирований проникнуть в Курскую область в районе Теткино. 12 марта с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться на приграничную территорию. Противника отбросили, он понес значительные потери.