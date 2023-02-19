Макрон заявил, что Франция никогда не хотела разгрома России

Президент Франции уверен, что конфликт на Украине закончится не военным путём

19 февраля 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция никогда не хотела "разгрома" России. Его слова передаёт Journal du Dimanche.

По его словам, несмотря на поддержку Украины, он уверен в том, что конфликт не закончится военным путём.

"Я не думаю, как некоторые, что необходимо полностью сокрушить Россию, атаковать её на её территории. Эти наблюдатели, прежде всего, хотят разгрома России. Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию", – сказал Макрон.

Как уточняют СМИ, Макрон имел в виду страны, которым не понравилось его высказывание о том, что "нельзя унижать Россию".