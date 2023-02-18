Столтенберг назвал несопоставимым риск конфликта на Украине для НАТО с победой России

Альянсу нужно готовиться к дальнейшему противостоянию, отметил генсек НАТО

18 февраля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военная помощь Украине несёт риск эскалации конфликта, но это лучше, чем победа России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передаёт РИА Новости.

"Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Путин победит", – сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также сказал, что блоку НАТО следует вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с группой экспертов дал понять, что Вашингтон активно не подталкивает Киев к попытке занять Крым, так как в противном случае это может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы.