НОВОСТИОбщество

Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой

Собака испортила подаренные певице цветы

18 апреля 2024, 12:00, ИА Амител

Комик Максим Галкин* опубликовал видео, на котором ругает собаку за перерытый горшок с орхидеями, подаренный певице Алле Пугачевой на 75-летие, пишет mail.ru.

"Ты что, садовник? Что ты делаешь? Цветы такие подарили Аллочке, орхидеи. Ты решил их перекопать? Как не стыдно! Безобразие!" – возмущается Галкин на видео.

Признан в России иностранным агентом

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

На день рождения Пугачевой никто не придет

Из-за ракетного удара по Израилю певица вынуждена была отмечать 75-летие без гостей
НОВОСТИКультура
Знаменитости

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:04:03 18-04-2024

Даже собака против этих иноагентов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:14 18-04-2024

Гость (12:04:03 18-04-2024) Даже собака против этих иноагентов.... Можно сбрать петиции и признать, что животное держат в заложниках против его воли инагенты! ))) Животное Za Наших! И хочет на родину))) , тут его продать фанатам губастика, а средства с продажи направить на СВО. )))

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:07 18-04-2024

Гость (12:04:03 18-04-2024) Даже собака против этих иноагентов....
Всем то хоть свою деградацию не показывайте 🤦‍♂️🤷‍♂️😂

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:09 18-04-2024

Сделала туда свои дела и зарывает.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:39 18-04-2024

Щенок какой-то запуганный. Наверное поют с Алкой по вечерам.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:35:32 18-04-2024

Гость (12:32:39 18-04-2024) Щенок какой-то запуганный. Наверное поют с Алкой по вечерам.... зачем вы это написали ? мне теперь не уснуть!!! жалко псинку. :)))))))))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:58 18-04-2024

Да хватит уже про них рассказывать! Не интересно! Померла, так померла!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:20 19-04-2024

Гость (19:18:58 18-04-2024) Да хватит уже про них рассказывать! Не интересно! Померла, т...
Да! Уж лучше поныть про самокаты.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:22:07 18-04-2024

Алкин Максимка на камеру пытается играть. 146% сам в горшке закладку искал, а когда бабка спалила решил на собаку свалить.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров