Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой

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Комик Максим Галкин* опубликовал видео, на котором ругает собаку за перерытый горшок с орхидеями, подаренный певице Алле Пугачевой на 75-летие, пишет mail.ru.

"Ты что, садовник? Что ты делаешь? Цветы такие подарили Аллочке, орхидеи. Ты решил их перекопать? Как не стыдно! Безобразие!" – возмущается Галкин на видео.