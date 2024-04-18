Максим Галкин* показал, чем закончился день рождения Пугачевой
Собака испортила подаренные певице цветы
18 апреля 2024, 12:00, ИА Амител
Комик Максим Галкин* опубликовал видео, на котором ругает собаку за перерытый горшок с орхидеями, подаренный певице Алле Пугачевой на 75-летие, пишет mail.ru.
"Ты что, садовник? Что ты делаешь? Цветы такие подарили Аллочке, орхидеи. Ты решил их перекопать? Как не стыдно! Безобразие!" – возмущается Галкин на видео.
* Признан в России иностранным агентом
12:04:03 18-04-2024
Даже собака против этих иноагентов.
12:20:14 18-04-2024
Гость (12:04:03 18-04-2024) Даже собака против этих иноагентов.... Можно сбрать петиции и признать, что животное держат в заложниках против его воли инагенты! ))) Животное Za Наших! И хочет на родину))) , тут его продать фанатам губастика, а средства с продажи направить на СВО. )))
12:30:07 18-04-2024
Гость (12:04:03 18-04-2024) Даже собака против этих иноагентов....
Всем то хоть свою деградацию не показывайте 🤦♂️🤷♂️😂
12:17:09 18-04-2024
Сделала туда свои дела и зарывает.
12:32:39 18-04-2024
Щенок какой-то запуганный. Наверное поют с Алкой по вечерам.
13:35:32 18-04-2024
Гость (12:32:39 18-04-2024) Щенок какой-то запуганный. Наверное поют с Алкой по вечерам.... зачем вы это написали ? мне теперь не уснуть!!! жалко псинку. :)))))))))
19:18:58 18-04-2024
Да хватит уже про них рассказывать! Не интересно! Померла, так померла!
10:11:20 19-04-2024
Гость (19:18:58 18-04-2024) Да хватит уже про них рассказывать! Не интересно! Померла, т...
Да! Уж лучше поныть про самокаты.
19:22:07 18-04-2024
Алкин Максимка на камеру пытается играть. 146% сам в горшке закладку искал, а когда бабка спалила решил на собаку свалить.