На день рождения Пугачевой никто не придет
Из-за ракетного удара по Израилю певица вынуждена была отмечать 75-летие без гостей
15 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Певица Алла Пугачева намеревалась с размахом отметить 75-летие, но на день рождения никто не придет. Ни муж, ни друзья.
Как выяснила "КП", причиной этого стал ракетный удар Ирана по Израилю, где находится Примадонна. Небо над страной закрыли и никто из 160 приглашенных на праздник попасть не успел.
"Брошенная и забытая всеми Алла Борисовна вынуждена одна справляться с обрушившимися на нее бедами", – отмечает издание.
В итоге певица проведет 15 апреля со своими детьми Лизой и Гарри у себя дома в Кесарии. Супруг Максим Галкин* сейчас также находится далеко.
* Признан в РФ иностранным агентом
10:05:37 15-04-2024
Ну почему бросили. Самолёты не летали просто. А так да, смысл 160 чел заставлять лететь, когда одной можно прилететь самой
12:29:47 15-04-2024
Гость (10:05:37 15-04-2024) Ну почему бросили. Самолёты не летали просто. А так да, смыс... кому она тут нахрен нужна. Нам предатели на родине не милы.
10:10:07 15-04-2024
вот так, Алка, и становяцца одинокой...
10:17:25 15-04-2024
Зачем это обсасывание всех проблем Аллы Борисовны, так ведут себя только обиженные.
12:39:58 15-04-2024
Гость (10:17:25 15-04-2024) Зачем это обсасывание всех проблем Аллы Борисовны, так ведут... ...богом обиженные
10:19:36 15-04-2024
Никакая она не "примадонна", сколько уже можно ей под хвостом лизать? Заколебали.
10:22:38 15-04-2024
...Это просто праздник какой то!!!...Как задолбали уже репортажи о приключениях мумии Пугачевой!!! Кому интересно как она отмечала свои юбилеи? Лично мне она еще в СССР была не просто не интересна, она тошноту вызывала вместе со своим тогдашним хахалем - Киркоровым...
10:42:20 15-04-2024
Дюша (10:22:38 15-04-2024) ...Это просто праздник какой то!!!...Как задолбали уже репор... В СССР не было такого певца как Киркоров, у вас уже деменция.
15:07:23 15-04-2024
Гость (10:42:20 15-04-2024) В СССР не было такого певца как Киркоров, у вас уже деменция... ...«Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, я впервые вышел на профессиональную сцену ...До развала СССР - 8 лет.
15:37:30 15-04-2024
Дюша (15:07:23 15-04-2024) ...«Ровно 35 лет назад, 22 мая 1985 года, я впервые вышел на... 1985 перестройка, это начало развала СССР, смена ценностей и идеологии, это уже не тот СССР, фактический выход Прибалтики в 91 году, не 8, а 6 лет.
10:23:49 15-04-2024
А что скажет ейный муж про убийство израильской военщиной десятков тысяч палестинских женщин и детей?Да наверное ничего он такого не скажет...
10:35:53 15-04-2024
А собирались к ней прилететь в количестве 160,которые все из патрициев7
13:35:51 15-04-2024
Гость (10:35:53 15-04-2024) А собирались к ней прилететь в количестве 160,которые все из... 160 не полетели, чтобы не быть замеченными в дружбе с Зайкой-побегайкой и не попасть "на карандаш"))) Хорошего всем дня, сограждане!
10:46:19 15-04-2024
Я её люблю, мне по фигу что кто там обиженка о ней что пишет. Она в моём сердце навсегда.
13:27:18 15-04-2024
Добрый котик (10:46:19 15-04-2024) Я её люблю, мне по фигу что кто там обиженка о ней что пишет... Обиженка -ты. А твоя обидчица -это Мать Природа, которая славно на тебе отдохнула...
10:56:57 15-04-2024
ну что максим пугалкин- иноагент, твоя страна не воюет с соседями? А Иран, а Палестина? От вас одно ощущение-мерзость....
10:57:53 15-04-2024
А медальку по случаю юбилея "испуганной патриотки" дадут?
11:55:46 15-04-2024
Пугачёва старая дура. Но и врать нехорошо. Она на Кипре,и там замечательно попразднует. Она уже давно не в Израиле.
12:30:33 15-04-2024
Ни муж, ни друзья --- О, а Пугачев почему не с ней
12:33:40 15-04-2024
Тоже думаю, что она не в Израиле, потому что на проблемы Израиля ей еще больше похрену, чем на проблемы России. Просто она так не говорит, там не Россия, быстро гражданство отберут
20:48:53 15-04-2024
Гость (12:33:40 15-04-2024) Тоже думаю, что она не в Израиле, потому что на проблемы Изр... Трепло, не знаешь, не бреши!
13:35:22 15-04-2024
Проблемы Пугачевой пусть теперь Израиль освещает. Нам то это зачем? Умерла, так умерла