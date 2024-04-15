На день рождения Пугачевой никто не придет

Из-за ракетного удара по Израилю певица вынуждена была отмечать 75-летие без гостей

15 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Певица Алла Пугачева намеревалась с размахом отметить 75-летие, но на день рождения никто не придет. Ни муж, ни друзья.

Как выяснила "КП", причиной этого стал ракетный удар Ирана по Израилю, где находится Примадонна. Небо над страной закрыли и никто из 160 приглашенных на праздник попасть не успел.

"Брошенная и забытая всеми Алла Борисовна вынуждена одна справляться с обрушившимися на нее бедами", – отмечает издание.

В итоге певица проведет 15 апреля со своими детьми Лизой и Гарри у себя дома в Кесарии. Супруг Максим Галкин* сейчас также находится далеко.

* Признан в РФ иностранным агентом