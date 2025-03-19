Максим Ленский покидает пост директора бийского филиала "политеха"
20 марта будет его последним рабочим днем в вузе
19 марта 2025, 09:25, ИА Амител
В Бийском технологическом институте АлтГТУ им. И.И. Ползунова с должности директора уходит Максим Ленский. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Как подтвердил изданию сам Ленский, 20 марта – его последний рабочий день в вузе. Новым местом работы Максима Александровича станет Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН).
Кто будет возглавлять вуз дальше, решит руководство АлтГТУ им. И.И. Ползунова, филиалом которого является бийский "политех". Пока образовательным учреждением будет руководить Дмитрий Корабельников – первый заместитель директора БТИ по учебной работе, кандидат технических наук, доцент.
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