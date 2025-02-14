Максим Трухин предложил создать в Барнауле муниципальный вуз имени Владимира Баварина

По его мнению, у города есть острая кадровая проблема в муниципальной службе

14 февраля 2025, 11:15, ИА Амител

Максим Трухин / Фото: Барнаульская городская Дума

Директор Алтайского института экономики и уже бывший кандидат в мэры Барнаула Максим Трухин предложил создать в городе муниципальный вуз в честь первого мэра Владимира Баварина (1991–2003). Об этом он заявил 14 февраля на заседании гордумы, на котором депутаты выбирали главу города.

"Я как представитель сферы образования считаю, что Барнаул достаточно хорошо развился за последние годы благодаря руководству администрации города, и он достоин того, чтобы в нашем городе был барнаульский муниципальный вуз. Предлагаю назвать его именем Владимира Николаевича Баварина. У нас острая кадровая проблема в муниципальной службе, здесь как раз можно и готовить эти кадры", – предложил Трухин.

По его мнению, для обучения в таком вузе можно было бы использовать целевое обучение, чтобы выпускники потом пять лет работали по контракту. Трухин отметил, что ряд городов в России имеют подобные вузы "давным-давно", и в Барнауле, по его мнению, он "должен быть и будет".

14 февраля в Барнаульской городской Думе состоялось заседание, на котором депутаты выбрали кандидата на пост мэра. Победил в голосовании Вячеслав Франк, набравший 34 голоса. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата, а Максима Трухина – ноль. Четыре народных избранника от голосования воздержались.