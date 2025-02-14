Максим Трухин предложил создать в Барнауле муниципальный вуз имени Владимира Баварина
По его мнению, у города есть острая кадровая проблема в муниципальной службе
14 февраля 2025, 11:15, ИА Амител
Директор Алтайского института экономики и уже бывший кандидат в мэры Барнаула Максим Трухин предложил создать в городе муниципальный вуз в честь первого мэра Владимира Баварина (1991–2003). Об этом он заявил 14 февраля на заседании гордумы, на котором депутаты выбирали главу города.
"Я как представитель сферы образования считаю, что Барнаул достаточно хорошо развился за последние годы благодаря руководству администрации города, и он достоин того, чтобы в нашем городе был барнаульский муниципальный вуз. Предлагаю назвать его именем Владимира Николаевича Баварина. У нас острая кадровая проблема в муниципальной службе, здесь как раз можно и готовить эти кадры", – предложил Трухин.
По его мнению, для обучения в таком вузе можно было бы использовать целевое обучение, чтобы выпускники потом пять лет работали по контракту. Трухин отметил, что ряд городов в России имеют подобные вузы "давным-давно", и в Барнауле, по его мнению, он "должен быть и будет".
14 февраля в Барнаульской городской Думе состоялось заседание, на котором депутаты выбрали кандидата на пост мэра. Победил в голосовании Вячеслав Франк, набравший 34 голоса. Кандидатуру руководителя фракции ЛДПР в БГД Алексея Скосырского поддержали два депутата, а Максима Трухина – ноль. Четыре народных избранника от голосования воздержались.
11:22:12 14-02-2025
Предложение ради предложения!)
11:36:17 14-02-2025
Гость (11:22:12 14-02-2025) Предложение ради предложения!)... Ну почему же? Новый ВУЗ, новый ректор, места для преподов. Клондайк!
Интересно, куда делись выпускники АлтГУ со специальности "государственное и муниципальное управление"? Или проработав по 5 лет в администрациях специалистами с конечной зарплатой 33тр без всякой перспективы , ушли в "Магнит", "Пятерочку"?
17:55:54 15-02-2025
Гость (11:36:17 14-02-2025) Ну почему же? Новый ВУЗ, новый ректор, места для преподов. К... С учетом ежеквартальной премии зарплата намного больше. Особенно у руководителей.
11:37:44 14-02-2025
Гость (11:22:12 14-02-2025) Предложение ради предложения!)... Ну выборы же провели ради выборов...
11:23:06 14-02-2025
А что, РАНХИГСа мало? Или там таких специалистов готовят, что их на версту к государевой службе подпускать нельзя?
11:33:01 14-02-2025
Пусть Трухин сначала с общественным транспортом разберётся, который Баварин перевёл в частные руки.
Да продлится по развалинам заводов, которые при Баварине перепродали по несколько раз
13:02:09 14-02-2025
Гость (11:33:01 14-02-2025) Пусть Трухин сначала с общественным транспортом разберётся, ... Заводы продавали по указу Евдокимова. Тогда же автоколонны перевели в частные руки.
При Баварине отключали от теплосети, канализации и прочих благ цивилизации организации, которые платили налоги в Москву, а не в Барнаул.
Тейси БЛВЗ, Лакт, Котельный продавали завод до 2004 года продавали своб продукцию по всей России. Но пришел "будильник" и все угробил.
14:26:52 14-02-2025
Гость (13:02:09 14-02-2025) Заводы продавали по указу Евдокимова. Тогда же автоколонны п... Вы Суриков походу
11:34:03 14-02-2025
Зачем этот неудачник за которого проголосовали аж 0 человек депутатов что-то еще предлагает?
11:35:18 14-02-2025
РАНХиГС готовит для народного хозяйства и государственной службы. А надо для Муниципальной! Неужели непонятно! Барнаульский Университет Муниципальной Службы, сокращённо БУМС...
11:54:38 14-02-2025
Ещё один универ для богатеньких тупишек. Которые чудом сдали ЕГЭ по минимуму.
(кроме единиц способных студентов учащихся на бюджете)
12:05:17 14-02-2025
"Я как представитель сферы образования считаю, -М.Трухин/////////////////// Как представитель сферы образования Трухин должен знать (как видим, не знает!), что в Алтайском Государственном Университете как раз готовят специалистов для муниципальной службы. Уже лет 25 как. Специальность ГМУ. Сколько принимают студентов на бюджет и платно, не удалось посмотреть на сайте, требую личные данные. В открытом доступе только плата за обучение 65тр за год в 2025г. Ещё Трухин позиционирует себя как житель Барнаула, но представления не имеет о том, что происходит в городе. Ещё смешит своим предложением гордуму!
12:35:58 14-02-2025
Негосударственное учебное заведение «Алтайский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики». В 90е годы много таких непонятных контор возникало на пространствах РФ, диплом за деньги, ещё в названии фигурирует Санк-Петербург. Есть ли такой университет в Питере, неизвестно.
13:29:20 14-02-2025
Как-то не очень на муниципальной службе нужны специалисты с классическим экономическим образованием в области управления (АлтГУ – Госмуниц управление, специализация муниципальное управление). Смотрите, после Аграрного университета с бОльшей охотой берут в мэрию. Пример – Шеломенцев; ещё совсем недавно заведовать туризмом назначили выпускницу аграрного. То есть не по квалификации принимают на работу в муниципальные органы власти, а по каким-то иным соображениям.
15:32:07 14-02-2025
Приходит в местные органы власти специалист с образованием ГМУ, знаниями экономического и юридического характера, необходимыми для работы в муниципалитете, зарплата 30тр. А у него начальник – агроном или учитель, знания для полеводства или обучения детей иностранному языку, зарплата 60тр. Что происходит? ГМУшник делает всю работу, так как обладает соответствующей квалификацией, ведь невозможно доверить полеводу или учителю многие вещи в силу того, что у них другая профессиональная подготовка. Проработав некоторое время «за себя и за того парня», но за одну небольшую зарплату, ГМУшники уходят в другие сферы, а агрономы и учителя не хотят в поля и школы, они прекрасно чувствуют себя в администрациях, идут на многое, чтобы остаться. Только вопрос: как они туда изначально попадают?
12:45:20 15-02-2025
Уж чьим именем назвать можно было какое-либо серьезное учреждение, так это в есть Анатолия Ивановича Мельникова.Вот при ком развивался промышленный и гражданский Барнаул!!!