Сейчас на мосту укладывают промежуточные слои асфальта

01 ноября 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Мост"

Мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось ранее. Об этом amic.ru сообщил замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин.

"Мы укладываемся в срок. К 30-му планируется запуск рабочего движения", – сообщил он.

При этом ранее появлялась информация, что мост могут открыть в более ранние сроки. Однако Попрядухин опроверг такой исход событий.

По словам замдиректора, сейчас на мосту укладывают промежуточные слои асфальта. На минувших выходных рабочие демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта. Также подрядчик обустраивает подъезд к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер".

Напомним, работы на объекте стартовали 10 мая 2022 года. В этот день начали обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев. Сначала движение ограничили по одной половине дороги – в сторону от центра. 21 мая закрыли и путь в центр. Всего на реконструкцию объекта направили более 2 миллиардов рублей.