Максимальная готовность. Когда откроют мост на Новом рынке в Барнауле?
Сейчас на мосту укладывают промежуточные слои асфальта
01 ноября 2023, 13:55, ИА Амител
Мост в районе Нового рынка в Барнауле откроют к 30 ноября, как и планировалось ранее. Об этом amic.ru сообщил замдиректора по капитальному строительству ДСУ № 4 Денис Попрядухин.
"Мы укладываемся в срок. К 30-му планируется запуск рабочего движения", – сообщил он.
При этом ранее появлялась информация, что мост могут открыть в более ранние сроки. Однако Попрядухин опроверг такой исход событий.
По словам замдиректора, сейчас на мосту укладывают промежуточные слои асфальта. На минувших выходных рабочие демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта. Также подрядчик обустраивает подъезд к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер".
Напомним, работы на объекте стартовали 10 мая 2022 года. В этот день начали обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев. Сначала движение ограничили по одной половине дороги – в сторону от центра. 21 мая закрыли и путь в центр. Всего на реконструкцию объекта направили более 2 миллиардов рублей.
13:55:46 01-11-2023
Ну кто из вас нытиков рискнет первым проехать? а вдруг провалитесь.
14:01:23 01-11-2023
Гость (13:55:46 01-11-2023) Ну кто из вас нытиков рискнет первым проехать? а вдруг прова... "Не говори "гоп"...." И еще: доживет ли тот асфальт до весны? На снег кладут эти "промежуточные слои". Даже фотки есть.
14:04:51 01-11-2023
Гость (13:55:46 01-11-2023) Ну кто из вас нытиков рискнет первым проехать? а вдруг прова... Пусть лучше не рискуют. Чем меньше народу, тем лучше.
14:11:28 01-11-2023
что и говорить . нытикафф у нас полно. щас начнут отмечаться.
14:41:11 01-11-2023
Гость (14:11:28 01-11-2023) что и говорить . нытикафф у нас полно. щас начнут отмечат... Можно, я отмечусь? Все равно нас, "нытикафф", намного меньше, чем вас, долбодятлов...
14:17:24 01-11-2023
Ну переложат асфальт да и всё. Не 2 года ложить будут поди
14:29:43 01-11-2023
А ведь благодаря этому ремонту мы стали сильней ....... и дружней!!! Правда же?)
18:09:53 01-11-2023
вцелом новость очень хорошая...для июня-июля 2023 была бы....сейчас эта новость говорит о полном провале стройки, ТАКОЙ объект ТАК делать нельзя, вы там хоть что говорите про припуски и допуски.....ждем посадок.....
12:03:05 02-11-2023
Испытан гружеными камазами... потом трамваи пойдут! Я хочу этот мост, работайте!