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Асфальт поверх снега укладывают на мосту в Барнауле за месяц до открытия

Путепровод должен быть готов к концу ноября

01 ноября 2023, 12:10, ИА Амител

Дорожники продолжают укладывать асфальт на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части. Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнауле.

Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег.Напомним, что открытие путепровода на проспекте Ленина должно состояться не позднее 30 ноября. На реконструкцию объекта направили более 2 миллиардов рублей. По сообщению мэрии краевой столицы, все работы проходят в срок и уже через месяц движение по мосту в районе Нового рынка будет запущено.

Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер".

Также на первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей.

Барнаул Транспорт Дороги Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 54

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Гость

12:21:07 01-11-2023

Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнауле. То есть это нормально и надо гордиться! Может наоборот? Прокуратуре обратить внимание?!

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Гость

12:29:18 01-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Беспредел на беспределе, беспределом погоняет!

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Гость

12:34:46 01-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Прокуратуре обратить внимание?! И на что же?

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Гость

12:43:20 01-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Правильно. Возмущению нет предела. Необходимо срочно отложить асфальтирование моста на май месяц.

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Гость

13:16:40 01-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... А Вы бы хотели ждать до лета?

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Гость

13:25:48 01-11-2023

Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта. Чтобы летом не пришлось "осваивать" ещё несколько лямов из НАШЕГО кармана.

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Гость

13:28:42 01-11-2023

Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Мы хотели, чтобы строители сделали асфальт этим летом,2023 года. Постоянно об этом писали в СМИ. Но власти и мостостроители игнорировали законы природы. По каким строительным нормам укладывается асфальт в снег? Летом 2024г. снова будут укатывать асфальт по тому же месту.

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Гость

14:08:30 01-11-2023

Гость (13:28:42 01-11-2023) Мы хотели, чтобы строители сделали асфальт этим летом,2023 г... Т.е вы хотели чтобы асфальт положили до строительства моста? По проекту он должен был укладываться весной 2024 года, но для вас, нытиков сделали на полгода раньше. И снова одно нытье. Ничем никогда не будете довольны.

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Гость

20:12:41 01-11-2023

Гость (14:08:30 01-11-2023) Т.е вы хотели чтобы асфальт положили до строительства моста?... Хорошо, а головой подумать можно было? Например, одолжить в аэропорту машину с реактивным двигателем, которой сушат полосу и просушить, раз такое дело? Уж явно дешевле обошлось бы, чем в следующем году асфальт перекладывать

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Гость

14:05:12 01-11-2023

Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Я бы хотел, чтобы проектировали и планировали более компетентные специалисты. Запланировать укладку асфальта на ноябрь в условиях Сибири означало бы вредительство , в былые времена.

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Гость

18:46:35 02-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Давайте подождем весны...😁

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Гость

22:11:51 02-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Мы в какой стране живём. У нас могут асфальт укладывать во время дождя

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Гость

22:53:16 03-11-2023

Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... На Павловском тракте тоже укладывали поверх снега. И как это повлияло на качество?

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Гость

12:35:29 01-11-2023

Когда ждать капитального ремонта на путепроводе

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Гость

12:45:53 01-11-2023

Гость (12:35:29 01-11-2023) Когда ждать капитального ремонта на путепроводе... Недолго, судя по-всему

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Олег

13:05:54 01-11-2023

А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка. Наградим, отметим по заслугам.

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Делаем ставки, господа!

13:12:40 01-11-2023

Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта рухнет, кого снимут: мэра или губернатора?

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Гость

13:34:09 01-11-2023

Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... Путепровод не рухнет. Но, вероятно, ощутимо приблизится время капитального ремонта асфальтного покрытия. Еще посмотрим, что станет с асфальтом весной, после сильных морозов, как отработают сжатие и расширение конструкций температурные швы.

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Гость

20:54:19 01-11-2023

Гость (13:34:09 01-11-2023) Путепровод не рухнет. Но, вероятно, ощутимо приблизится врем... Учитывая, что опоры бетонировали в 30 градусный мороз, запросто может сложиться, как карточный домик. Ещё и асфальт съедет, как шкурка.

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Гость

10:09:20 02-11-2023

Гость (20:54:19 01-11-2023) Учитывая, что опоры бетонировали в 30 градусный мороз, запро... А ты мостостроитель? Диплом в студию! А трепаться о том, в чем не разбираешься, как минимум неумно.

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Гость

13:34:37 01-11-2023

Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... Никого не снимут. Дядю Васю=строителя посадят и все.

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Гость

14:40:11 01-11-2023

Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... А вот списочек и пригодится.

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Гость

13:58:39 02-11-2023

Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Все будет ,не сомневайтесь

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Правдоруб

15:03:28 07-11-2023

Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Колян Данилин (директор дсу 4) с семьёй в Дубай уехал, ему видней, когда асфальт класть надо)))

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Гость

13:32:24 01-11-2023

Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта - Они и так по нормам делают. Хоть бы гуглили прежде чем писать фигню. "В рекомендациях Росавтодора указано, что класть асфальт можно при температуре до минус десяти градусов, и даже в условиях дождя и снега. Работы запрещено проводить, только если осадки обильные — более пяти миллиметров"

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Гость

14:26:50 01-11-2023

Гость (13:32:24 01-11-2023) Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта - Они и так по ... Я не знаю кто, что и где пишут, но я смотрела передачу с профессором, и он сказал, что нет такой марки асфальта, который можно класть в лужи.

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Гость

15:49:16 01-11-2023

Гость (14:26:50 01-11-2023) Я не знаю кто, что и где пишут, но я смотрела передачу с про... Так у них маразм бывает часто.

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дедок

13:43:58 01-11-2023

Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком слое снега и такой температуре на улице нарушений ни каких нет.Крымский мост 19км построили всего за 3 года,думаете там только летом асфальт укладывали?!

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Гость

14:06:12 01-11-2023

дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... Так чего сейчас копья ломать, будет весна и поглядим, как оно было построено без нарушений. Ставлю на то, что асфальт сойдет вместе со снегом)

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Гость

14:35:18 01-11-2023

Гость (14:06:12 01-11-2023) Так чего сейчас копья ломать, будет весна и поглядим, как он... А что ты ставишь? У тебя есть что нибудь?

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Гость

14:41:51 01-11-2023

Гость (14:35:18 01-11-2023) А что ты ставишь? У тебя есть что нибудь?... Зуб дает))) последний

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Гость

14:07:29 01-11-2023

дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... А Крым для нас это очень югА, не крымчане к нам едут на лето

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Гость

14:42:50 01-11-2023

дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... Вещи утюгом не гладил, с паром? Делаем ставки господа! -когда облезет

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Гость

14:11:06 01-11-2023

Надо для нытиков оставить одну незаасвальтированную полосу. С реверсивном движением. Пусть по грязи до лета ездят.

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Гость

14:41:58 01-11-2023

Гость (14:11:06 01-11-2023) Надо для нытиков оставить одну незаасвальтированную полосу. ... "Пильщиков" на нары, а порядочных набрать

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Гость

14:43:57 01-11-2023

Гость (14:41:58 01-11-2023) "Пильщиков" на нары, . Ручки коротки.

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Гость

18:11:29 01-11-2023

Гость (14:43:57 01-11-2023) Ручки коротки.... К сожалению - Да. Но , все-таки, мы верим : "взойдет она, звезда пленительного счастья ........ и на обломках самовластья напишут наши имена"

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Гость

14:19:21 01-11-2023

Нужно сначала тепловыми пушками просушить нижний слой, а потом уже укладывать верхний. Вот деревня

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Олег

14:45:39 01-11-2023

Есть традиция, при сдаче моста все причастные становятся под загруженный по всей длине большегрузами. Губернатор с мером хотели так сделать, но их отговорили..

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Гость

14:45:49 01-11-2023

Каждый суслик агроном.

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Андрей

14:52:38 01-11-2023

Ну откроют мост пробка с Калинина разойдется и переместится в центр там светофоры отрегулированы идиотом

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гость

14:57:17 01-11-2023

Не нойте! Никуда асфальт не денется. Будем ездить как по столу.

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Андрей

14:59:31 01-11-2023

Машин в городе становится с каждым годом все больше а что делается для улучшения движения больше светофора больше пешиходников и главное светофоры работают по принципу постой у каждого

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Гость

16:36:48 01-11-2023

Андрей (14:59:31 01-11-2023) Машин в городе становится с каждым годом все больше а что де... Откуда машины? Тут все за 20 тыс. работают по 60 часов в неделю и не могут даже 1 банан в месяц попробовать, а курицу только на картинке в Букваре видели.

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Гость

15:04:27 01-11-2023

Всё по нормам делается.

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Галина

17:54:58 01-11-2023

Весной ДСУ-4 должно начать ремонт дороги на С.Семенова

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Гость

18:54:13 01-11-2023

Движение по мосту откроют - это же хорошо! Мы же ждали!

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Гость

19:49:30 01-11-2023

короче так: нарушение климатических сроков выполнения работ объективно имеется, качества это не прибавит, а убавит, объект стоит бешеных денег, делаем выводы о том, чем обертнется весь этот бардак в будущем и КТО и КАК за это будет ОТВЕЧАТЬ, а крайних найдут быстро

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Гость

06:47:46 02-11-2023

Крайних у нас никогда нет. Кого привлекли за мост на Матросова? И это сходит нашим правитедям всегда. Назовите имена кто поставил свои подписи под приемгыми документами? Сошло раз, сойдет и еще. А гашей прокуратуре все равно лишь бы меньше трогали. Строители настоящие- специадисты у нас в крае еще остались. Хотелось бы услышать ответ нашего министра строительствп.

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Гость

07:20:02 03-11-2023

Не буду писать о путепроводе на пр Ленина время покажет результат. Есть другие объекты. Мост шоссе ленточный бор сколько ремонтировали , и где результат? Колея ,ямы , и элементы моста торчащие из полотна. Район Булыгино улица Кутузова, стройка века была , на сегодня мы имеем провалы полотна , просевшие колодцы либо торчащие люки , ямы . Также улицы в районах новостроек. Список можно увеличивать по многим объектам, улицам, где так или иначе проводились ремонтные работы. Все равно не кто не переделает

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Спец

09:53:36 03-11-2023

Кто и когда спрашивал мнение народа, им плевать, главное распил бабла!

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Дмитрий

08:54:18 04-11-2023

По календарному графику производства работ наличие снега в данное время не предусмотрено и асфальтобетонная смесь должна была остыть, а не замерзнуть.Пора привыкнуть, "это Россия детка".

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Иван 285

15:38:09 04-11-2023

Короче, зимой асфальт не нужен, предлагаю укатать снегом весь мост, он ничуть не уступает асфальту

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Андрей

20:08:37 07-11-2023

Господи сколько негатива!

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