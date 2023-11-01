Асфальт поверх снега укладывают на мосту в Барнауле за месяц до открытия
Путепровод должен быть готов к концу ноября
01 ноября 2023, 12:10, ИА Амител
Дорожники продолжают укладывать асфальт на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части. Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнауле.
Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег.Напомним, что открытие путепровода на проспекте Ленина должно состояться не позднее 30 ноября. На реконструкцию объекта направили более 2 миллиардов рублей. По сообщению мэрии краевой столицы, все работы проходят в срок и уже через месяц движение по мосту в районе Нового рынка будет запущено.
Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер".
Также на первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей.
12:21:07 01-11-2023
Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнауле. То есть это нормально и надо гордиться! Может наоборот? Прокуратуре обратить внимание?!
12:29:18 01-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Беспредел на беспределе, беспределом погоняет!
12:34:46 01-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Прокуратуре обратить внимание?! И на что же?
12:43:20 01-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Правильно. Возмущению нет предела. Необходимо срочно отложить асфальтирование моста на май месяц.
13:16:40 01-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... А Вы бы хотели ждать до лета?
13:25:48 01-11-2023
Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта. Чтобы летом не пришлось "осваивать" ещё несколько лямов из НАШЕГО кармана.
13:28:42 01-11-2023
Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Мы хотели, чтобы строители сделали асфальт этим летом,2023 года. Постоянно об этом писали в СМИ. Но власти и мостостроители игнорировали законы природы. По каким строительным нормам укладывается асфальт в снег? Летом 2024г. снова будут укатывать асфальт по тому же месту.
14:08:30 01-11-2023
Гость (13:28:42 01-11-2023) Мы хотели, чтобы строители сделали асфальт этим летом,2023 г... Т.е вы хотели чтобы асфальт положили до строительства моста? По проекту он должен был укладываться весной 2024 года, но для вас, нытиков сделали на полгода раньше. И снова одно нытье. Ничем никогда не будете довольны.
20:12:41 01-11-2023
Гость (14:08:30 01-11-2023) Т.е вы хотели чтобы асфальт положили до строительства моста?... Хорошо, а головой подумать можно было? Например, одолжить в аэропорту машину с реактивным двигателем, которой сушат полосу и просушить, раз такое дело? Уж явно дешевле обошлось бы, чем в следующем году асфальт перекладывать
14:05:12 01-11-2023
Гость (13:16:40 01-11-2023) А Вы бы хотели ждать до лета?... Я бы хотел, чтобы проектировали и планировали более компетентные специалисты. Запланировать укладку асфальта на ноябрь в условиях Сибири означало бы вредительство , в былые времена.
18:46:35 02-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Давайте подождем весны...😁
22:11:51 02-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... Мы в какой стране живём. У нас могут асфальт укладывать во время дождя
22:53:16 03-11-2023
Гость (12:21:07 01-11-2023) Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнаул... На Павловском тракте тоже укладывали поверх снега. И как это повлияло на качество?
12:35:29 01-11-2023
Когда ждать капитального ремонта на путепроводе
12:45:53 01-11-2023
Гость (12:35:29 01-11-2023) Когда ждать капитального ремонта на путепроводе... Недолго, судя по-всему
13:05:54 01-11-2023
А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка. Наградим, отметим по заслугам.
13:12:40 01-11-2023
Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта рухнет, кого снимут: мэра или губернатора?
13:34:09 01-11-2023
Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... Путепровод не рухнет. Но, вероятно, ощутимо приблизится время капитального ремонта асфальтного покрытия. Еще посмотрим, что станет с асфальтом весной, после сильных морозов, как отработают сжатие и расширение конструкций температурные швы.
20:54:19 01-11-2023
Гость (13:34:09 01-11-2023) Путепровод не рухнет. Но, вероятно, ощутимо приблизится врем... Учитывая, что опоры бетонировали в 30 градусный мороз, запросто может сложиться, как карточный домик. Ещё и асфальт съедет, как шкурка.
10:09:20 02-11-2023
Гость (20:54:19 01-11-2023) Учитывая, что опоры бетонировали в 30 градусный мороз, запро... А ты мостостроитель? Диплом в студию! А трепаться о том, в чем не разбираешься, как минимум неумно.
13:34:37 01-11-2023
Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... Никого не снимут. Дядю Васю=строителя посадят и все.
14:40:11 01-11-2023
Делаем ставки, господа! (13:12:40 01-11-2023) Как думаете, если путепровод вскоре после такого ремонта ру... А вот списочек и пригодится.
13:58:39 02-11-2023
Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Все будет ,не сомневайтесь
15:03:28 07-11-2023
Олег (13:05:54 01-11-2023) А давайте список причастных составим. Это-ж великая стройка.... Колян Данилин (директор дсу 4) с семьёй в Дубай уехал, ему видней, когда асфальт класть надо)))
13:32:24 01-11-2023
Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта - Они и так по нормам делают. Хоть бы гуглили прежде чем писать фигню. "В рекомендациях Росавтодора указано, что класть асфальт можно при температуре до минус десяти градусов, и даже в условиях дождя и снега. Работы запрещено проводить, только если осадки обильные — более пяти миллиметров"
14:26:50 01-11-2023
Гость (13:32:24 01-11-2023) Я бы хотела соблюдения норм укладки асфальта - Они и так по ... Я не знаю кто, что и где пишут, но я смотрела передачу с профессором, и он сказал, что нет такой марки асфальта, который можно класть в лужи.
15:49:16 01-11-2023
Гость (14:26:50 01-11-2023) Я не знаю кто, что и где пишут, но я смотрела передачу с про... Так у них маразм бывает часто.
13:43:58 01-11-2023
Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком слое снега и такой температуре на улице нарушений ни каких нет.Крымский мост 19км построили всего за 3 года,думаете там только летом асфальт укладывали?!
14:06:12 01-11-2023
дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... Так чего сейчас копья ломать, будет весна и поглядим, как оно было построено без нарушений. Ставлю на то, что асфальт сойдет вместе со снегом)
14:35:18 01-11-2023
Гость (14:06:12 01-11-2023) Так чего сейчас копья ломать, будет весна и поглядим, как он... А что ты ставишь? У тебя есть что нибудь?
14:41:51 01-11-2023
Гость (14:35:18 01-11-2023) А что ты ставишь? У тебя есть что нибудь?... Зуб дает))) последний
14:07:29 01-11-2023
дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... А Крым для нас это очень югА, не крымчане к нам едут на лето
14:42:50 01-11-2023
дедок (13:43:58 01-11-2023) Умники,там у асфальта такая температура,что при таком тонком... Вещи утюгом не гладил, с паром? Делаем ставки господа! -когда облезет
14:11:06 01-11-2023
Надо для нытиков оставить одну незаасвальтированную полосу. С реверсивном движением. Пусть по грязи до лета ездят.
14:41:58 01-11-2023
Гость (14:11:06 01-11-2023) Надо для нытиков оставить одну незаасвальтированную полосу. ... "Пильщиков" на нары, а порядочных набрать
14:43:57 01-11-2023
Гость (14:41:58 01-11-2023) "Пильщиков" на нары, . Ручки коротки.
18:11:29 01-11-2023
Гость (14:43:57 01-11-2023) Ручки коротки.... К сожалению - Да. Но , все-таки, мы верим : "взойдет она, звезда пленительного счастья ........ и на обломках самовластья напишут наши имена"
14:19:21 01-11-2023
Нужно сначала тепловыми пушками просушить нижний слой, а потом уже укладывать верхний. Вот деревня
14:45:39 01-11-2023
Есть традиция, при сдаче моста все причастные становятся под загруженный по всей длине большегрузами. Губернатор с мером хотели так сделать, но их отговорили..
14:45:49 01-11-2023
Каждый суслик агроном.
14:52:38 01-11-2023
Ну откроют мост пробка с Калинина разойдется и переместится в центр там светофоры отрегулированы идиотом
14:57:17 01-11-2023
Не нойте! Никуда асфальт не денется. Будем ездить как по столу.
14:59:31 01-11-2023
Машин в городе становится с каждым годом все больше а что делается для улучшения движения больше светофора больше пешиходников и главное светофоры работают по принципу постой у каждого
16:36:48 01-11-2023
Андрей (14:59:31 01-11-2023) Машин в городе становится с каждым годом все больше а что де... Откуда машины? Тут все за 20 тыс. работают по 60 часов в неделю и не могут даже 1 банан в месяц попробовать, а курицу только на картинке в Букваре видели.
15:04:27 01-11-2023
Всё по нормам делается.
17:54:58 01-11-2023
Весной ДСУ-4 должно начать ремонт дороги на С.Семенова
18:54:13 01-11-2023
Движение по мосту откроют - это же хорошо! Мы же ждали!
19:49:30 01-11-2023
короче так: нарушение климатических сроков выполнения работ объективно имеется, качества это не прибавит, а убавит, объект стоит бешеных денег, делаем выводы о том, чем обертнется весь этот бардак в будущем и КТО и КАК за это будет ОТВЕЧАТЬ, а крайних найдут быстро
06:47:46 02-11-2023
Крайних у нас никогда нет. Кого привлекли за мост на Матросова? И это сходит нашим правитедям всегда. Назовите имена кто поставил свои подписи под приемгыми документами? Сошло раз, сойдет и еще. А гашей прокуратуре все равно лишь бы меньше трогали. Строители настоящие- специадисты у нас в крае еще остались. Хотелось бы услышать ответ нашего министра строительствп.
07:20:02 03-11-2023
Не буду писать о путепроводе на пр Ленина время покажет результат. Есть другие объекты. Мост шоссе ленточный бор сколько ремонтировали , и где результат? Колея ,ямы , и элементы моста торчащие из полотна. Район Булыгино улица Кутузова, стройка века была , на сегодня мы имеем провалы полотна , просевшие колодцы либо торчащие люки , ямы . Также улицы в районах новостроек. Список можно увеличивать по многим объектам, улицам, где так или иначе проводились ремонтные работы. Все равно не кто не переделает
09:53:36 03-11-2023
Кто и когда спрашивал мнение народа, им плевать, главное распил бабла!
08:54:18 04-11-2023
По календарному графику производства работ наличие снега в данное время не предусмотрено и асфальтобетонная смесь должна была остыть, а не замерзнуть.Пора привыкнуть, "это Россия детка".
15:38:09 04-11-2023
Короче, зимой асфальт не нужен, предлагаю укатать снегом весь мост, он ничуть не уступает асфальту
20:08:37 07-11-2023
Господи сколько негатива!