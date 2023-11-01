Асфальт поверх снега укладывают на мосту в Барнауле за месяц до открытия

Путепровод должен быть готов к концу ноября

01 ноября 2023, 12:10, ИА Амител

Дорожники продолжают укладывать асфальт на путепроводе на проспекте Ленина в Барнауле. Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части. Судя по видео, этому не мешает снег, который выпал в Барнауле.

Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег.Напомним, что открытие путепровода на проспекте Ленина должно состояться не позднее 30 ноября. На реконструкцию объекта направили более 2 миллиардов рублей. По сообщению мэрии краевой столицы, все работы проходят в срок и уже через месяц движение по мосту в районе Нового рынка будет запущено.

Рабочие на минувших выходных демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта на Новом рынке. Также тут уже приступили к обустройству подъезда к путепроводу. В ближайшее время начнется разбор второго разворотного кольца возле ТЦ "Пионер".

Также на первом и втором пролетах большого путепровода завершено бетонирование монолитных плит. Далее дорожники приступят к гидроизоляции на данном участке моста. На третьем пролете эти работы уже ведутся, после чего начнется устройство трамвайных путей.