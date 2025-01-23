Максимальные порывы ветра зафиксировали за штормовые сутки в Алтайском крае
Предельной скорость ветра была в Благовещенском и Тальменском районах
23 января 2025, 10:40, ИА Амител
Максимальные порывы ветра за прошедшие сутки зафиксировали в Тальменском и Благовещенском районах Алтайского края. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Предельная скорость ветра в регионе 22 января составила 28 м/с.
На наиболее опасных участках трасс населению продолжают помогать три группы спасателей. Территории с самой неблагоприятной погодной обстановкой контролируют 19 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Семи водителям помогли стабилизировать работу транспорта.
Также ограничения для грузового и пассажирского транспорта вводили на шести трассах. На двух участках дорог действовал запрет на движение для всех видов транспорта. В 02:00 23 января все региональные трассы открыли.
"На базе ГУ МЧС России по Алтайскому краю организована работа постоянно действующего межведомственного штаба. Обстановка остается на постоянном контроле всех взаимодействующих служб. Призываем граждан следить за поступающей информацией", – сообщили в ведомстве.
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