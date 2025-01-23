Максимальные порывы ветра зафиксировали за штормовые сутки в Алтайском крае

Предельной скорость ветра была в Благовещенском и Тальменском районах

23 января 2025, 10:40, ИА Амител

Спасатели МЧС / Фото: МЧС Алтайского края

Максимальные порывы ветра за прошедшие сутки зафиксировали в Тальменском и Благовещенском районах Алтайского края. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Предельная скорость ветра в регионе 22 января составила 28 м/с.

На наиболее опасных участках трасс населению продолжают помогать три группы спасателей. Территории с самой неблагоприятной погодной обстановкой контролируют 19 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Семи водителям помогли стабилизировать работу транспорта.

Также ограничения для грузового и пассажирского транспорта вводили на шести трассах. На двух участках дорог действовал запрет на движение для всех видов транспорта. В 02:00 23 января все региональные трассы открыли.