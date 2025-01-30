Максимальный размер пособия по безработице назвал Минтруд РФ
После повышения предельный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей
30 января 2025, 13:30, ИА Амител
Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru
С 1 февраля 2025 года пособие по безработице проиндексируют на 9,5%. Максимальный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
"С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей", – пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
Пособие, таким образом, проиндексируют на уровень фактической инфляции.
Всего с 1 февраля на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
13:49:23 30-01-2025
Вотничегосебе!
2 кило икры!!!
14:01:30 30-01-2025
Musik (13:49:23 30-01-2025) Вотничегосебе! 2 кило икры!!! ... не работая? пойдет
15:28:34 30-01-2025
все кого знаю кто вставал на биржу получали максимум 2500, и то с выносом мозга.
15:50:17 30-01-2025
При таком пособии безработный не доживёт до новой работы. Ноги протянет.Откровенное издевательство над людьми.