Максимальный размер пособия по безработице назвал Минтруд РФ

После повышения предельный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей

30 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

С 1 февраля 2025 года пособие по безработице проиндексируют на 9,5%. Максимальный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей", – пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Пособие, таким образом, проиндексируют на уровень фактической инфляции.

Всего с 1 февраля на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.