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Максимальный размер пособия по безработице назвал Минтруд РФ

После повышения предельный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей

30 января 2025, 13:30, ИА Амител

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru
Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

С 1 февраля 2025 года пособие по безработице проиндексируют на 9,5%. Максимальный размер выплаты составит более 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

"С 1 февраля на 9,5% проиндексируем. Максимальный размер составит более 15 тысяч рублей", – пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Пособие, таким образом, проиндексируют на уровень фактической инфляции.

Всего с 1 февраля на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

выплаты

Комментарии 4

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Musik

13:49:23 30-01-2025

Вотничегосебе!
2 кило икры!!!

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Гость

14:01:30 30-01-2025

Musik (13:49:23 30-01-2025) Вотничегосебе! 2 кило икры!!! ... не работая? пойдет

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Гость

15:28:34 30-01-2025

все кого знаю кто вставал на биржу получали максимум 2500, и то с выносом мозга.

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Афиноген

15:50:17 30-01-2025

При таком пособии безработный не доживёт до новой работы. Ноги протянет.Откровенное издевательство над людьми.

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