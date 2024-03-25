Максимальный уровень безопасности действует в барнаульском аэропорту
Рейсы вылетают и прилетают по расписанию
25 марта 2024, 14:05, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: unsplash.com
В барнаульском аэропорте ввели максимальный уровень безопасности. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Соболезнуем семьям погибших в "Крокус Сити Холле" и скорбим", - сказано в сообщении.
Отмечается, что рейсы прилетают и улетают без изменений.
Ранее сообщалось, что в Барнауле вечером 25 марта пройдет акция памяти, посвященная жертвами теракта в подмосковном Красногорске, где погибли более 130 человек.
14:24:08 25-03-2024
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