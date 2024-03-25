Максимальный уровень безопасности действует в барнаульском аэропорту

Рейсы вылетают и прилетают по расписанию

25 марта 2024, 14:05, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

В барнаульском аэропорте ввели максимальный уровень безопасности. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. Соболезнуем семьям погибших в "Крокус Сити Холле" и скорбим", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы прилетают и улетают без изменений.

Ранее сообщалось, что в Барнауле вечером 25 марта пройдет акция памяти, посвященная жертвами теракта в подмосковном Красногорске, где погибли более 130 человек.