В Барнауле 25 марта пройдет акция памяти жертв "Крокус Сити Холла"

Она состоится в 20:00 на Площади Победы, где находится Мемориал Славы

25 марта 2024, 12:34, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

В Барнауле вечером 25 марта пройдет акция памяти "Журавли", посвященная жертвами теракта в подмосковном Красногорске, где погибли более 130 человек. Об этом amic.ru сообщили в региональном управлении печати и массовых коммуникаций.

Акция состоится в 20:00 на Площади Победы, где находится Мемориал Славы. В поддержку потерпевших и близких погибших участники зажгут свечи и выложат фразу "Барнаул скорбит" и контур журавля. Будет звучать песня М. Магомаева "Журавли". Участниками акции станут первые лица Алтайского края, а также все желающие.

Организатором мероприятия выступает управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края совместно с КГАУ “Краевой дворец молодежи”, АлРО ВОД “Волонтеры Победы”.24 марта на здании "Крокус Сити Холла" в Красногорске появилась проекция "Летят журавли" в память о погибших во время теракта. Она дала старт акции памяти жертв теракта. Журавли поднимаются от основания здания и улетают в небо. Выбор песни "Журавли" связан с тем, что "Крокус" носил имя одного из главных исполнителей песни – Муслима Магомаева. К акции присоединились большинство регионов России, 25 марта это сделает Алтайский край.

Вечером 22 марта в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске ворвались террористы и открыли огонь по людям, которые пришли послушать группу "Пикник". После этого в здании прогремели взрывы и начался крупный пожар. На данный момент известно о минимум 137 погибших и 182 пострадавших. Четверо исполнителей теракта задержаны. Им грозит пожизненное лишение свободы.