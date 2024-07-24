Максимумы и рекорды. Как на Алтае прошел второй этап дрэг-рейсинга сезона 2024

По составу и географии участников автомобильные состязания можно было назвать международными

24 июля 2024, 06:25, ИА Амител

Соревнования по дрэг-рейсингу в Сибири / Фото: DRAG RACING SIBERIA

20-21 июля на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района прошли сразу две гонки: Кубок Алтайского края по дрэг-рейсингу и межрегиональные соревнования. При этом по составу и географии участников автомобильные состязания можно было назвать международными. Кроме уже традиционных, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей, был участник и из Казахстана – он прибыл из города Усть-Каменогорска.

Всего на гонки приехало около 90 уникальных участников. А поскольку некоторые пилоты заявились сразу в два турнира, то цифра превысила 130 человек. Оба соревновательных дня постоянно держали зрителей и судей в напряжении и азарте: на гонки приехали топовые пилоты, в том числе и те, кто давно не участвовал на аэродроме Панфилово или пропустил первый этап сезона.

Самым необычным автомобилем в этот гоночный уик-энд стал проект новосибирской команды MaxRide – Toyota Soarer. Автомобиль – многократный участник всероссийских соревнований, который специально перенастроили под покрытие трассы аэродрома Панфилово. К сожалению, "монстр" не смог удивить зрителей очень низкими секундами. Но порадовал своим внешним видом и покорил брутальным ревом мотора.

В конкурсе "Король непроклеенной трасы", который объявила команда MaxRide, пока никто не победил. Чтобы стать обладателем приза в 150 тысяч рублей, нужно было побить рекорд трассы аэродрома Панфилово, установленный в прошлом году Вадимом Тимашевым. Он преодолел 402 метра за 8,016 секунды на Nissan Skyline BNR32.

Соревнования по дрэг-рейсингу в Сибири / Фото: DRAG RACING SIBERIA

При этом на соревнованиях был установлен мировой рекорд. Представитель Новосибирской области Виктор Фомин на Subaru Forester преодолел дистанцию за 8,848 секунды. И это стало лучшим результатом, который когда-либо показывал такой автомобиль. Третий раз Subaru Forester Виктора Фомина признан быстрейшим среди себе подобных. Предыдущие рекорды были поставлены так же на аэродроме Панфилово в 2021 году и в 2023-м.

Также второй этап дрэг-рейсинга на Алтае отметился и историческим максимумом по количеству заездов, совершенных за два дня. Всего судьи зафиксировали 293 заезда. Столько еще не было никогда на трассе аэродрома Панфилово. Но цифра могла перевалить за 300, однако помешал дождь и соревнования не были доведены до конца в полной мере.

Если говорить о цифрах гоночного уик-энда, то стоит отметить следующих гонщиков:

Вадим Тимашев на Nissan Skyline BNR32 (г. Красноярск) показал лучшее время преодоления дистанции – 8,124 секунды;

Андрей Ганзин на Nissan Skyline GTR33 (г. Томск) показал самую высокую скорость на финише – 280,1 км/ч;

Игорь Патрушев на Audi S8 (г. Красноярск) показал самую быструю реакцию на светофор – 0,016 секунды;

Итоги Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу

Класс Fast Street light

1 место – Горбунов Андрей (Барнаул) на Mazda 6 MPS;

2 место – Зубарев Сергей (Красноярск) на Audi Q5;

3 место – Сергеев Константин (Барнаул) на Volkswagen Golf Alltrack.

Класс Fast Street A

1 место – Никифоров Евгений (Горно-Алтайск) на Toyota Corolla;

2 место – Демкин Алексей (Барнаул) на Subaru Impreza;

3 место – Курсиков Иван (Барнаул) на Subaru Forester.

Класс Fast Street B"

1 место – Волков Вячеслав (Новосибирск) на Subaru Impreza;

2 место – Михеенко Александр (Томск) на BMW 330ix;

3 место – Григорьев Станислав (Томск) на BMW M340i.

Класс Unlimited Street

1 место – Кононов Владимир (Красноярск) на Audi A8;

2 место – Патрушев Игорь (Красноярск) на Audi S8;

3 место – Чусовков Алексей (Новосибирск) на Toyota Mark II.

Класс Unlimited Street Pro