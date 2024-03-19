Мальчика, на которого напала собака в Канске, спас одноклассник

Ребенка доставили в Красноярск, чтобы сделать операцию

19 марта 2024, 13:20, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com

Мальчика, на которого напала собака в Красноярском крае, спас одноклассник. Об этом сообщает Kras Mash.

Ребенок вышел на улицу и увидел, что пес раздирает знакомого. Он пришел на помощь, а позже подоспели очевидцы с лопатами.

У школьника порвано веко и поврежден слезный канал, сейчас он находится в больнице в Красноярске. Следователи возбудили уголовное дело.

Собаку, напавшую на ребенка, позднее видели в другом районе.