Мальчика, на которого напала собака в Канске, спас одноклассник
Ребенка доставили в Красноярск, чтобы сделать операцию
19 марта 2024, 13:20, ИА Амител
Больничный коридор / Фото: pxhere.com
Мальчика, на которого напала собака в Красноярском крае, спас одноклассник. Об этом сообщает Kras Mash.
Ребенок вышел на улицу и увидел, что пес раздирает знакомого. Он пришел на помощь, а позже подоспели очевидцы с лопатами.
У школьника порвано веко и поврежден слезный канал, сейчас он находится в больнице в Красноярске. Следователи возбудили уголовное дело.
Собаку, напавшую на ребенка, позднее видели в другом районе.
13:31:50 19-03-2024
Когда уже разберутся с дикими собаками в городах?
13:56:16 19-03-2024
Только что на территории школы №49 встречена бездомная собака. Что она там делает? Как раз младшие школьники возвращаются домой. Ждём беды?
14:12:05 19-03-2024
Барнаул (13:56:16 19-03-2024) Только что на территории школы №49 встречена бездомная собак... Купите чаду хотя-бы петарды-чиркалки и научите пользоваться.
14:44:06 19-03-2024
Так все таки кто нибудь скажет!? Есть ответственность за убийство дикой собаки или нет!?