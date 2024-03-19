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Мальчика, на которого напала собака в Канске, спас одноклассник

Ребенка доставили в Красноярск, чтобы сделать операцию

19 марта 2024, 13:20, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com
Больничный коридор / Фото: pxhere.com

Мальчика, на которого напала собака в Красноярском крае, спас одноклассник. Об этом сообщает Kras Mash.

Ребенок вышел на улицу и увидел, что пес раздирает знакомого. Он пришел на помощь, а позже подоспели очевидцы с лопатами.

У школьника порвано веко и поврежден слезный канал, сейчас он находится в больнице в Красноярске. Следователи возбудили уголовное дело.

Собаку, напавшую на ребенка, позднее видели в другом районе.

Собаки

Комментарии 4

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Гость

13:31:50 19-03-2024

Когда уже разберутся с дикими собаками в городах?

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Барнаул

13:56:16 19-03-2024

Только что на территории школы №49 встречена бездомная собака. Что она там делает? Как раз младшие школьники возвращаются домой. Ждём беды?

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Живодёр

14:12:05 19-03-2024

Барнаул (13:56:16 19-03-2024) Только что на территории школы №49 встречена бездомная собак... Купите чаду хотя-бы петарды-чиркалки и научите пользоваться.

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Гость

14:44:06 19-03-2024

Так все таки кто нибудь скажет!? Есть ответственность за убийство дикой собаки или нет!?

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