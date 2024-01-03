Мальчики пинали лежащую девочку-сироту, а их мать стояла рядом и снимала на видео
Два брата неславянской внешности причинили девочке тяжкий вред здоровью
03 января 2024, 20:00, ИА Амител
В Свердловской области двое подростков избили девочку и мальчика, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел днем 29 декабря 2023 года в Нижнем Тагиле возле школы.
"Пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинен тяжкий вред здоровью", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по признакам "умышленного причинения тяжкого вреда здоровью". Следствие устанавливает всех очевидцев, проверяет подростков и выясняет все обстоятельства.
Как уточняет "Инцидент Нижний Тагил", подростки – братья-пятиклассники неславянской внешности. Сначала они ударили мальчика, а затем ударили в висок 11-летнюю девочку-сироту и "пинали ногами до одури". Отмечается, что мать братьев стояла рядом, поощряла их действия и снимала происходящее на видео.
"После жестокого избиения хрупкая, неконфликтная девочка-сиротка оказалась в больнице с сотрясением мозга и сильными болями в животе", – рассказали в подробном материале об избиении.
По словам знакомых с ситуацией, братья держат в страхе весь класс. Примечательно, что когда девочка уже находилась в больнице они "назначили ей стрелку с угрозами разбить лицо".
20:30:26 03-01-2024
Не пора ли ставить на место подобных лиц? Попробуйте в Таиланде ударить тайца, даже если он первый начал, посмотрим, что с вами будет. И так в любой нормальной стране.
10:22:21 04-01-2024
Гость (20:30:26 03-01-2024) Не пора ли ставить на место подобных лиц? Попробуйте в Таила... Судя по нереальному для этого ресурса количества лайков, опять хохлоботы тему раскачивают.
10:49:52 04-01-2024
Гость (10:22:21 04-01-2024) Судя по нереальному для этого ресурса количества лайков, опя... Ты дурак???
20:51:07 03-01-2024
Дотолирастились. Получайте.
21:36:52 03-01-2024
Ужас!!! Зачем нужны мигранты в России??? Если они нужны в Кремле или в Борвихе, то там пусть работают и живут, а криминала и без них в стране хватает!!! Что значит избили ребенка, увечья получила девочка и после этого какие то разбирательства с этими отстоями??? Предлагаю или в тюрьму вместе с родителями или в Кремль, так как им нужны мигранты, если они ведут такую политику!!!
22:41:05 03-01-2024
Почему девочку пинают вот эти, а гражданства хотят лишить певицу Анну Асти, которая никого не трогала?
01:54:54 04-01-2024
Знаете, я сам лично сталкивался с подобным злом. Родители поощряют своих отпрысков... Когда те колотят русских детей. Заступиться должен был каждый и все дружно! Если не делать этого, будет плохо всем. Проблема в том, что за долгое время детей разобщили, и даже более старших ребенок получает от шайки 2-3 более слабых, от организованных малолетних хулиганов... Вот здесь налицо поощрение поведения мамаши, которая получает удовольствие от того, что творят ее детки-конфетки... Даже сама руку приложила... Позорище. Где заступники мальчишки? Нельзя бояться ИХ, этих задир и хамов! Если сейчас не остановить мамашу и ее отпрысков, получим банду ... По национальному признаку.
04:15:58 04-01-2024
А что у нас таджики не славянские просто так к смерти стремятся?
10:10:00 04-01-2024
Эти мамаши видели и возможно участвовали в резне русских и не только в Таджикистане. Что Вы хотите от них. Им надо отвечать жестко и сразу. За свою внучку буду мочить их всех.
10:35:07 04-01-2024
Очередные бредни от местных комментаторов. И Асти вспомнили (ну хоть память есть), и про бОрвиху упомянули, хотя там и близко нет подобных тем. У вас даже нормальной информации нет - в сообщении вскользь. Пускай будут подробности, и только после подробностей можно будет делать выводы.
10:52:05 04-01-2024
Гость (10:35:07 04-01-2024) Очередные бредни от местных комментаторов. И Асти вспомнили ... https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1851048/ По версии следствия, днём 29 декабря 2023 года напротив школы по улице Гвардейской в городе Нижнем Тагиле были избиты двое детей – мальчик и девочка, при этом пострадавшей девочке, по предварительным данным, был причинён тяжкий вред здоровью.
11:04:11 04-01-2024
Гость (10:35:07 04-01-2024) Очередные бредни от местных комментаторов. И Асти вспомнили ... Никогда такого не было, да? Очередные ушат помоев.
11:24:00 04-01-2024
Гость (10:35:07 04-01-2024) Очередные бредни от местных комментаторов. И Асти вспомнили ... Сам не бредь с перепоя новогднего. Кому надо - нашли уже давно подробности.
11:13:48 04-01-2024
Пускай будут подробности, и----- какие еще тебе нужны подробности, чудо? Пацаны пинают девчонку на глазах своей матери. И национальность тут ну совсем не причем.
23:26:46 05-01-2024
В Азербайджане в конце 60, начале 70 местных было около 12%. Теперь там русских фактически нет. Сотни тысяч славянского вида бросили дома и уехали. И мои родители, и я, и мои знакомые.. Те, кто жили среди них могут много интересного рассказать. А уж про резню армян почитайте сами.Волосы дыбом встанут.