Маленькая смелая ондатра вышла к людям в Бийске
На набережной зверьков видели уже как минимум три раза
10 декабря 2023, 10:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Бийске ондатра выползла к людям из Бии. Об этом рассказали в сообществе "Лебединая верность".
Отмечается, что зверек не испугался людей, вышел на берег и некоторое время даже попозировал перед камерами.
По словам местных жителей, на Бии в этом районе очень много живности. Например, лебеди, голуби и утки. Люди говорят, что птицы уже привыкли к соседству с ондатрами и даже не пытаются отнять у них зимнее лакомство.
11:15:21 10-12-2023
Жрать охота вот и вылезла
11:36:21 10-12-2023
Бешеная?
16:59:33 10-12-2023
На бешенство проверить надо.
19:56:52 10-12-2023
хорошенькая 😍
08:32:42 11-12-2023
Зря умиляетесь, ондатра- привезённое из Северной Америки животное, по сути- американский бобёр. Естественных врагов у них тут нет, поэтому ондатры выдавливают настоящего бобра с его территории. И ещё- ондатры не строят хатки, а роют норы в крутых берегах, тем самым разрушая эти берега...