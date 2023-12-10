Маленькая смелая ондатра вышла к людям в Бийске

На набережной зверьков видели уже как минимум три раза

10 декабря 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Бийске ондатра выползла к людям из Бии. Об этом рассказали в сообществе "Лебединая верность".

Отмечается, что зверек не испугался людей, вышел на берег и некоторое время даже попозировал перед камерами.

По словам местных жителей, на Бии в этом районе очень много живности. Например, лебеди, голуби и утки. Люди говорят, что птицы уже привыкли к соседству с ондатрами и даже не пытаются отнять у них зимнее лакомство.