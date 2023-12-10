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Маленькая смелая ондатра вышла к людям в Бийске

На набережной зверьков видели уже как минимум три раза

10 декабря 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Бийске ондатра выползла к людям из Бии. Об этом рассказали в сообществе "Лебединая верность".

Отмечается, что зверек не испугался людей, вышел на берег и некоторое время даже попозировал перед камерами.

По словам местных жителей, на Бии в этом районе очень много живности. Например, лебеди, голуби и утки. Люди говорят, что птицы уже привыкли к соседству с ондатрами и даже не пытаются отнять у них зимнее лакомство.  

Бийск

Комментарии 5

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...

11:15:21 10-12-2023

Жрать охота вот и вылезла

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Чучмек

11:36:21 10-12-2023

Бешеная?

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Олег

16:59:33 10-12-2023

На бешенство проверить надо.

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Элен без ребят

19:56:52 10-12-2023

хорошенькая 😍

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Гость

08:32:42 11-12-2023

Зря умиляетесь, ондатра- привезённое из Северной Америки животное, по сути- американский бобёр. Естественных врагов у них тут нет, поэтому ондатры выдавливают настоящего бобра с его территории. И ещё- ондатры не строят хатки, а роют норы в крутых берегах, тем самым разрушая эти берега...

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