На Алтае сняли, как парит Телецкое озеро. Фото и видео

Сейчас на водоеме стоят морозные и теплые деньки

10 декабря 2023, 07:00, ИА Амител

Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко / vk.com/altzapovednik

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели парение Телецкого озера, берега которого уже покрылись снегом и льдом.

По их словам, на легендарном водоеме стоят морозные и солнечные дни, и сейчас здесь зарождаются "зимние туманы".

В начале 2023 года на Телецком озере сфотографировали снежуру – редкое явление, при котором снег смешивается с водой и напоминает намокшую вату.