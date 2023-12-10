На Алтае сняли, как парит Телецкое озеро. Фото и видео
Сейчас на водоеме стоят морозные и теплые деньки
10 декабря 2023, 07:00, ИА Амител
Фото: Роман Воробьев, Татьяна Клименко / vk.com/altzapovednik
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника запечатлели парение Телецкого озера, берега которого уже покрылись снегом и льдом.
По их словам, на легендарном водоеме стоят морозные и солнечные дни, и сейчас здесь зарождаются "зимние туманы".
В начале 2023 года на Телецком озере сфотографировали снежуру – редкое явление, при котором снег смешивается с водой и напоминает намокшую вату.
16:30:00 10-12-2023
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