Второй этап благоустройства "Юбилейного" подходит к концу

Всего на территории парка планировали рассадить 250 деревьев

01 октября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В парке "Юбилейный" высадили ели. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Всего в рамках нацпроекта планировали рассадить 250 деревьев. Ранее в парке уже появились молодые рябины и черемуха, вязы, липы и березы. В прошлом году здесь высадили около 500 насаждений.

Отмечается, что в "Юбилейном" уже готовы велодорожки, освещение и видеокамеры. Второй этап благоустройства завершится установкой туалетного модуля.