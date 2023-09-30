Новый терминал аэропорта Барнаула начнут строить в 2023 году

Завершить работы планируют в 2025-м

30 сентября 2023, 10:00, ИА Амител

Проект нового терминала барнаульского аэропорта / Фото: dialectica.cc

Строительство нового терминала барнаульского аэропорта начнется в этом году, сообщили в телеграм-канале правительства Алтайского края.

29 сентября прошло первое совещание по организации строительно-монтажных работ нового комплекса, в ходе которого обсудили организационные и технические вопросы, совместное взаимодействие, а осмотрели площадку будущего строительства.

"В настоящий момент ведутся работы по мобилизации генерального подрядчика на объекте, при выполнении строительно-монтажных работ международный аэропорт Барнаул имени Г. С. Титова функционирует в штатном режиме. Завершить строительство нового терминала планируется в 2025 году", – отметили в пресс-службе.

Напомним, закупку на возведение нового терминала для аэропорта Барнаула объявили в конце июня 2023 года. 15 августа заказчик изменил начальную стоимость работ – с 4,5 до 6,5 млрд рублей.

Победителя тендера определили 5 сентября. Авиапредприятие "Алтай" по результатам торгов заключило договор с АО "Монолитное строительное управление – 1" (МСУ-1, из Московской области). Стоимость контракта составила 6,4 млрд рублей.

Каким будет новый терминал барнаульского аэропорта?

Площадь здания составит около 9,8 тысячи "квадратов". Работы по строительству должны завершить до 10 июля 2025 года. Предназначен терминал будет для внутренних рейсов.

Старое здание 1967 года постройки переориентируют на международные направления.