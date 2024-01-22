Малинкович требует лишить главу ЛДПР мандата из-за предложения похоронить Ленина
По его словам, вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен
22 января 2024, 09:08, ИА Амител
Председатель ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил о том, что потребует лишить мандата главу ЛДПР Леонида Слуцкого. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Слуцкий в 100-летие со дня смерти Ленина предложил захоронить его тело рядом с могилой матери.
"Партия направит в Государственную Думу РФ на имя господина Володина требование лишить депутата Слуцкого мандата в связи с его разжигающим рознь в обществе предложением перезахоронить Ленина", – сказал Малинкович.
По его словам, заявления Слуцкого "противоречат курсу на консолидацию".
Также Малинкович отметил, что вопрос с тем, где должен покоиться Ленин, уже решен.
09:20:32 22-01-2024
С этими маленковичами нужно разбираться, за издевательство над трупом. Пусть за свои шекели Картавого содержат.
09:37:35 22-01-2024
Гость (09:20:32 22-01-2024) С этими маленковичами нужно разбираться, за издевательство н... С головой своей разобраться не пробовали? Или с другим местом, тем, которым думаете...
09:31:19 22-01-2024
Давно уже пора похоронить. Какое-то предсказание было, что Россию будет колбасить до тех пор, пока не придадут земле тело Ленина. Хватит издеваться над трупом!
09:38:42 22-01-2024
Гость (09:31:19 22-01-2024) Давно уже пора похоронить. Какое-то предсказание было, что Р... Хватит издеваться над историей страны и здравым смыслом...
12:36:47 22-01-2024
Гость (09:38:42 22-01-2024) Хватит издеваться над историей страны и здравым смыслом...... У нас ТРУП в сердце столицы лежит уже 100 лет, на который ходят СМОТРЕТЬ люди, вы вообще осознаете это с точки зрения психологии и как это выглядит на мировой политической арене? Дикость какая то...
12:41:24 22-01-2024
Гость (12:36:47 22-01-2024) У нас ТРУП в сердце столицы лежит уже 100 лет, на который хо... а на западе друг друга под хвост жарят и не обращают ни на кого внимания и не переживают как они выглядят на мировой политической арене. перестань переживать, что другие о тебе бедолаге думают. живи своей жизнью.
14:00:36 22-01-2024
Гость (12:41:24 22-01-2024) а на западе друг друга под хвост жарят и не обращают ни на к... Боты -псевдокоммунистов к чату присоединились? кнопку "минус" не сотрите! Отвечаю на коментарий: меня не волнует, от слова совсем, кто кого там или тут жарит (кроме насильственных действий против детей и женщин), это личное дело каждого, персональное, ко мне никакого отношения не имеет - это раз. У нас друг друга жарят не меньше - это два. Психическое здоровье сограждан касается меня лично, я живу с ними бок о бок - это три. Есть такое понятие, как Репутация. Она определяет, как складываются твои дела и вся жизнь, тебя лично или целой страны. Будут с тобой сотрудничать или в морду бить или в дурдом отправят за куколдо-некрофилию, читай - изолируют от всего мира.
12:28:17 22-01-2024
Гость (09:31:19 22-01-2024) Давно уже пора похоронить. Какое-то предсказание было, что Р... вы это РПЦ не хотите сказать? они части мертвого человека еще и целуют. правда это по другому они называют. Они называют это почитанием.
12:44:35 22-01-2024
Гость (09:31:19 22-01-2024) Давно уже пора похоронить. Какое-то предсказание было, что Р... Тело находится под землей, расположено на необходимой по канонами глубине. Вы серьёзно верите предсказаниям? Освободят мавзолей, и на вас сойдет благодать?
10:28:39 24-01-2024
Гость (09:31:19 22-01-2024) Давно уже пора похоронить. Какое-то предсказание было, что Р... А если наоборот? Модет страна еще и держится, что тело Вождя никто не тронул?
09:36:38 22-01-2024
Кто такая эта Малинкович? Просто симулякр коммуниста. Его предназначение - оттягивать голоса от КПРФ.
10:19:06 22-01-2024
Гость (09:36:38 22-01-2024) Кто такая эта Малинкович? Просто симулякр коммуниста. Его пр... У нас нет коммунистических партий. Пусть вас не вводит заблуждение красные флаги КПРФ. Ничего марксиского в них нет.
09:36:45 22-01-2024
Прелестный жабогадюкинг. Запасаемся попкорном, кто кого вперед в предатели Родины запишет.
09:47:19 22-01-2024
У ряда стран не сносят ни какие памятники (ни врагов,ни друзей) это история жизни на планете земля,а ни какая агитация. Пусть памятники в том числе и мавзолей будет ,эта своеобразная реликвия наших предков их жизни,их статуса.. Разве это не разумно.Главное что бы наш народ жил в мире и в достатке. А ещё лучше что бы не было войн и наши учёные делали добротные лекарства и вакцины,и исследовали другие планеты и т.д. Но только что бы не убивали ни кого.Наверное я фантазёрка,но так этого хочется.
09:59:33 22-01-2024
гость (09:47:19 22-01-2024) У ряда стран не сносят ни какие памятники (ни врагов,ни друз... Товарищ фантазерка «мирные» представители соседней страны на выходных ухайдокали 28 человек на смерть на рынке в центре мирного города. 2 детей. Предлагаете их пилюлями лечить?
10:40:24 22-01-2024
гость (09:47:19 22-01-2024) У ряда стран не сносят ни какие памятники (ни врагов,ни друз... далеко ходить не надо. где Ленин с площади Октября? В РФ снесли кучу памятников, но рассказывать принято про Украину, прибалтику и т.д. Вы, блин, как рыбки в аквариуме.
11:29:12 22-01-2024
Гость (10:40:24 22-01-2024) далеко ходить не надо. где Ленин с площади Октября? В РФ сне... Достаточно того, что Вова каменный стоит на главной площади Барнаула, напротив администрации края. Тебе все мало?
12:00:48 22-01-2024
Гость (11:29:12 22-01-2024) Достаточно того, что Вова каменный стоит на главной площади ... мы не в каменном веке живём, чтобы истуканов ставить. А чтобы помнили, надо памятник себе нерукотворный воздвигать, как Пушкин.
12:28:03 22-01-2024
Гость (10:40:24 22-01-2024) далеко ходить не надо. где Ленин с площади Октября? В РФ сне... И не только на пл. Октября. Также снесли в нагорном парке и воткнули туда церкву.
13:25:51 22-01-2024
Гость (10:40:24 22-01-2024) далеко ходить не надо. где Ленин с площади Октября? В РФ сне... С пл. им. художника Октября истукан В.И. Ульянова (Ленина) убран правильно- уж больно гадким было его состояние, да и голуби на голову ему гадили. Но и "Осеменителя с девочкой-гидроцефалом" надо бы тоже куда-нибудь пристроить, лучше всего, на будущую могилу гражданина Карлина (не комика).
12:01:27 23-01-2024
Гость (10:40:24 22-01-2024) далеко ходить не надо. где Ленин с площади Октября? В РФ сне... Так мы и показали пример другим бывшим республикам ,как надо бороться с памятниками /пример удавка на шее Дзержинского и долой на свалку / ,а потом взялись одергивать и воспитывать ,что это не хорошо .
12:29:03 22-01-2024
гость (09:47:19 22-01-2024) У ряда стран не сносят ни какие памятники (ни врагов,ни друз... Пусть не сносят, но нужно вынуть из этого оккультного сооружения его активную начинку - труп человека, чьи изваяния стоят по всей стране. Это не светлая магия. Не зря мумию Ленина изымали из мавзолея во время Великой Отечественной Войны, когда понадобилось реальная консолидация всего народа и всех его творческих светлых сил.
12:36:14 22-01-2024
Гость (12:29:03 22-01-2024) Не зря мумию Ленина изымали из мавзолея во время Великой Отечественной Войны, когда понадобилось реальная консолидация всего народа и всех его творческих светлых сил. Дурачок, тело убирали из мавзолея, чтобы его в результате бомбардировок не уничтожило. Творческие светлые силы... Иди третий левый мизинец хз кого облобызай.
12:58:18 22-01-2024
Гость (12:29:03 22-01-2024) Пусть не сносят, но нужно вынуть из этого оккультного сооруж... тогда уж давай из всех церквей изымим трупы людей,их там очень много храниться и не только в склепах и потом будем посыпать голову пеплом когда сбудется какое нибудь очередное пророчество
14:28:42 22-01-2024
гость (09:47:19 22-01-2024) У ряда стран не сносят ни какие памятники (ни врагов,ни друз... Причем здесь памятники, когда речь идёт о Мавзолее Ленина, или для вас это одно и тоже.
10:01:53 22-01-2024
Ну других то проблем в стране больше нет!
10:15:58 22-01-2024
большинство комментаторов как сторонников, так и критиков не читала Ленина. А дело ведь и именно в его работах, а не в его теле. Написанное более ста лет назад вновь актуально. "Империализм как высшая стадия капитализма" объясняет что сейчас происходит, почему это происходит и дает прогноз, который уже не раз подтверждался.
13:11:46 22-01-2024
Гость (10:15:58 22-01-2024) большинство комментаторов как сторонников, так и критиков не... "Империализм как высшая стадия капитализма". Гость, скажи какой сейчас у нас капитализм?
11:51:34 22-01-2024
Почему никто не требует наказать того кто предложил ГУЛАГ реанимировать, штрафы за разводы в 100 с отправкой на СВО, а Ленина прям запереживали, давно пора закопать и это все равно будет сделано когда страна станет развитой, это идолопоклонство это же средневековье.
12:22:05 22-01-2024
Гость (11:51:34 22-01-2024) Почему никто не требует наказать того кто предложил ГУЛАГ ре... Средневековье- сносить памятники прошлого после каждой смены очередных правителей. Это дикость какая-то, когда в стране открывают с помпой памятные доски финским фашистам и сносят памятники великим вождям. Вам на уркаину надо, к вашим друзьям- скакуасам...
14:19:33 22-01-2024
Гость (12:22:05 22-01-2024) Средневековье- сносить памятники прошлого после каждой смены... У тебя опилки в голове, речь идёт о мавзолее, а не о памятниках.
12:25:24 22-01-2024
Гость (11:51:34 22-01-2024) Почему никто не требует наказать того кто предложил ГУЛАГ ре... а каким же словами надо назвать традицию, когда почитают богато украшенные части мертвого человека? да еще крестные ходы и молебны с ними устраивают? или это другое? в чужом глазу соринку разгляжу, а в своем бревна не замечаю, да?
12:49:36 22-01-2024
Гость (12:25:24 22-01-2024) а каким же словами надо назвать традицию, когда почитают бог... Похмелись, болезный. Какие тебе молебны с крестными ходами мерещатся?
12:37:34 22-01-2024
когда вы уже поймете,это простая клоунада с режиссированная плохим постановщиком
12:53:41 22-01-2024
гость (12:37:34 22-01-2024) когда вы уже поймете,это простая клоунада с режиссированная ... Согласен. То голая вечеринка, то мавзолей. Сойдет любой повод, чтобы отвлечь население от реальных проблем...
12:57:15 22-01-2024
Мумией называется специально обработанное химическим веществом тело живого существа, у которого замедляется процесс разложения тканей. Мумии хранятся сотни и даже тысячи лет, становясь «окном» в древний мир. С одной стороны, мумии выглядят жутковато, у некоторых мурашки по коже пробегают от одного взгляда на эти сморщенные тела, но с другой стороны — они представляют невероятную историческую ценность, храня в себе интереснейшую информацию о жизни древнего мира, обычаях, здоровье и рационе наших предков. Наиболее известные: Мумия египетского фараона — Рамзеса Великого; Катакомбы капуцинов в итальянском Палермо —некрополь, привлекающий туристов со всего света множеством мумифицированных тел разной степени сохранности… И много других в разных частях света.(с)
13:36:22 22-01-2024
Гость (12:57:15 22-01-2024) Мумией называется специально обработанное химическим веществ... В Киево-Печерской Лавре, центре православия, все эти сушёные старцы выставлены для обозрения не хуже того же Ленина... и ничо...
13:02:06 22-01-2024
В период СВО , когда "крошат" людей на право и на лево .Когда не "сладко" жить народу.Эту смуту заводить с Лениным это просто провокация и пиар.
13:28:59 22-01-2024
Дурак, плюющий в свое прошлое, получает пинок от будущего...
19:23:34 22-01-2024
Гость (13:28:59 22-01-2024) Дурак, плюющий в свое прошлое, получает пинок от будущего...... Вот ты и твои получают пинки, так как наплевали на славное прошлое Российской Империи.
14:35:30 22-01-2024
Гость (12:25:24 22-01-2024) а каким же словами надо назвать традицию, когда почитают бог... Когда уже Ленин успел стать святым, он же религию считал опиумом для народа)))
15:05:02 22-01-2024
Гость (14:35:30 22-01-2024) Когда уже Ленин успел стать святым, он же религию считал опи... В России все возможно. Смотришь на эту вакханалию и думаешь неужели Ангел Света и его демоны, которых Бог изгнал на землю из своего Царства, здесь свои опыт проводят?
16:09:39 22-01-2024
Похоронить Ленина - не значит отвергнуть его наследие. Это всего лишь отказаться от оккультного ритуала, держащего в ступоре наш народ.
16:28:23 22-01-2024
Гость (16:09:39 22-01-2024) Похоронить Ленина - не значит отвергнуть его наследие. Это в... Ознакомьтесь с Федеральным законом"О погребении и похоронном деле" утвержденном ещё в 1996 году
18:00:46 22-01-2024
Гость (16:28:23 22-01-2024) Ознакомьтесь с Федеральным законом"О погребении и похоронном... Поясните, Закон обширный. Его можно использовать как аргумент для обеих сторон спора.
18:37:53 22-01-2024
Гость (18:00:46 22-01-2024) Поясните, Закон обширный. Его можно использовать как аргумен... статья №3
08:10:00 23-01-2024
- "Ранее Слуцкий в 100-летие со дня смерти Ленина предложил захоронить его тело рядом с могилой матери." ============= Многие понимают, что Слуцкий хочет похоронить Ленина с могилой своей матери. А чё вариант, депутатам все можно, они же творцы законов и под себя, и от себя.