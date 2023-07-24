"Малиновая лада": в Барнауле пройдет большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers

По промокоду "amic" для читателей доступна скидка 10%

24 июля 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K3iQ9

Gayazovs Brothers / Фото: Даниил Артемьев / vk.com/gayaz_official

В пятницу, 28 июля 2023 года, в 19:00 на сцене модной танцевальной площадки города состоится большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers*. Развлекательный комплекс "Планета Ку" в Борзовой Заимке приглашает барнаульцев весело провести вечер пятницы в компании харизматичных хитмейкеров страны.

Гости мероприятия смогут воочию полюбоваться братьями и потанцевать под их зажигательные песни, например:

"Увезите меня на Дип-хаус";

"Кредо мое";

"До встречи на танцполе";

"Малиновая Лада";

"Я, ты и море" и другие.

Группа выступит на этой сцене не в первый раз, однако этот концерт будет еще более ярким и незабываемым, обещают в "Планете Ку".

Кстати, специальная скидка по промокоду "amic" будет действовать на:

ВИП-зону;

ВИП-балкон;

фан-зону;

танцпол.

Напомним, что этим летом в развлекательном комплексе уже выступали популярные группы, среди которых были: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, а также певица Света. "Планета Ку" всегда проводит крутые дискотеки 90-х, которые собирают тысячи барнаульцев.

​Развлекательный комплекс "Планета Ку"

Барнаул, ул. Байкальская, 47

"ВКонтакте"

Возрастное ограничение 12+

* Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").

*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7 (964) 084-82-71.

ООО "Лейднер"

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