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"Малиновая лада": в Барнауле пройдет большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers

По промокоду "amic" для читателей доступна скидка 10%

24 июля 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K3iQ9

Gayazovs Brothers / Фото: Даниил Артемьев / vk.com/gayaz_official
Gayazovs Brothers / Фото: Даниил Артемьев / vk.com/gayaz_official

В пятницу, 28 июля 2023 года, в 19:00 на сцене модной танцевальной площадки города состоится большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers*. Развлекательный комплекс "Планета Ку" в Борзовой Заимке приглашает барнаульцев весело провести вечер пятницы в компании харизматичных хитмейкеров страны.

Гости мероприятия смогут воочию полюбоваться братьями и потанцевать под их зажигательные песни, например:

  • "Увезите меня на Дип-хаус";
  • "Кредо мое";
  • "До встречи на танцполе";
  • "Малиновая Лада";
  • "Я, ты и море" и другие.

Группа выступит на этой сцене не в первый раз, однако этот концерт будет еще более ярким и незабываемым, обещают в "Планете Ку".

Кстати, специальная скидка по промокоду "amic" будет действовать на:

  • ВИП-зону;
  • ВИП-балкон;
  • фан-зону;
  • танцпол.

Напомним, что этим летом в развлекательном комплексе уже выступали популярные группы, среди которых были: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, а также певица Света. "Планета Ку" всегда проводит крутые дискотеки 90-х, которые собирают тысячи барнаульцев.

​Развлекательный комплекс "Планета Ку"
Барнаул, ул. Байкальская, 47
"ВКонтакте"

Возрастное ограничение 12+

* Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").

*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7 (964) 084-82-71.

 ООО "Лейднер"

концерт

Комментарии 8

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Гость

13:09:09 24-07-2023

не по нраву группа, на любителя

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Гость

14:25:00 24-07-2023

Сутулые. Болеют ?

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гость

16:28:13 24-07-2023

а планету еще не закрыли разве?

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Гость

16:42:43 24-07-2023

Я, ты и море ничего так песенка

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Гость

15:08:49 25-07-2023

Гость (16:42:43 24-07-2023) Я, ты и море ничего так песенка... "Я, ты и море" вообще шикарная песня, отличная музыка, а если ты ее услышал на море, то точно зацепит. Это однозначно лучшая их песня, да и вообще на общем фоне музыкальной попсы она очень выделяется и запоминается

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Ирина

08:15:56 25-07-2023

Пром код как получить?

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Гость

08:21:07 25-07-2023

"Малиновая Лада"--------- плагиаторы. забыли про "вишневую девятку", "ладу седан баклажан", "черный бумер"?

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Алёна

00:04:18 28-07-2023

Классные ребята! Не нравится, не ходи.

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