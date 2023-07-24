"Малиновая лада": в Барнауле пройдет большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers
По промокоду "amic" для читателей доступна скидка 10%
24 июля 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K3iQ9
В пятницу, 28 июля 2023 года, в 19:00 на сцене модной танцевальной площадки города состоится большой сольный концерт группы Gayazovs Brothers*. Развлекательный комплекс "Планета Ку" в Борзовой Заимке приглашает барнаульцев весело провести вечер пятницы в компании харизматичных хитмейкеров страны.
Гости мероприятия смогут воочию полюбоваться братьями и потанцевать под их зажигательные песни, например:
- "Увезите меня на Дип-хаус";
- "Кредо мое";
- "До встречи на танцполе";
- "Малиновая Лада";
- "Я, ты и море" и другие.
Группа выступит на этой сцене не в первый раз, однако этот концерт будет еще более ярким и незабываемым, обещают в "Планете Ку".
Кстати, специальная скидка по промокоду "amic" будет действовать на:
- ВИП-зону;
- ВИП-балкон;
- фан-зону;
- танцпол.
Напомним, что этим летом в развлекательном комплексе уже выступали популярные группы, среди которых были: Filatov&Karas*, "Фактор-2", "Вирус", KRASKI*, а также певица Света. "Планета Ку" всегда проводит крутые дискотеки 90-х, которые собирают тысячи барнаульцев.
Развлекательный комплекс "Планета Ку"
Барнаул, ул. Байкальская, 47
"ВКонтакте"
Возрастное ограничение 12+
* Gayazovs Brothers ("Гаязовс Бразерс"); Filatov&Karas (ФилатовЭндКэрас"); KRASKI ("Краски").
*Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону +7 (964) 084-82-71.
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13:09:09 24-07-2023
не по нраву группа, на любителя
14:25:00 24-07-2023
Сутулые. Болеют ?
16:28:13 24-07-2023
а планету еще не закрыли разве?
16:42:43 24-07-2023
Я, ты и море ничего так песенка
15:08:49 25-07-2023
Гость (16:42:43 24-07-2023) Я, ты и море ничего так песенка... "Я, ты и море" вообще шикарная песня, отличная музыка, а если ты ее услышал на море, то точно зацепит. Это однозначно лучшая их песня, да и вообще на общем фоне музыкальной попсы она очень выделяется и запоминается
08:15:56 25-07-2023
Пром код как получить?
08:21:07 25-07-2023
"Малиновая Лада"--------- плагиаторы. забыли про "вишневую девятку", "ладу седан баклажан", "черный бумер"?
00:04:18 28-07-2023
Классные ребята! Не нравится, не ходи.