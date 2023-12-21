Малоэтажный бум. В Алтайском крае рынок ИЖС растет галопирующими темпами

Частные дома становятся популярнее квартир

21 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае по итогам 11 месяцев построили 727 тыс. квадратных метров жилья. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако впервые в истории объемы малоэтажного строительства превысили показатели многоквартирного жилья. Такие данные приводит "Дом.рф".

C января по ноябрь 2023 года частные застройщики возвели 470 тыс. квадратных метров. Это уже больше, чем за весь 2022-й: тогда в регионе построили 417 тыс. "квадратов". Причина взрывного роста малоэтажки – в ажиотажном спросе на готовые дома и участки, сельская ипотека и другие формы поддержки, а также привлекательные цены.

Так, в пригороде Барнаула стоимость коттеджа 100 "квадратов" сопоставима с ценой трехкомнатной квартиры. Эксперты предполагают, что в 2024 году рынок ИЖС также продолжит расти.

А вот темпы строительства многоквартирного жилья в регионе снизились. С января по ноябрь в крае построили 453 тыс. "квадратов", из которых в Барнауле – 190,6 тыс. Это 5127 квартир.

Сейчас в столице края возводят 88 домов, рассчитанных на 16 тыс. квартир. Средняя стоимость квадратного метра, по данным на ноябрь, составляет 92,4 тыс. рублей, хотя еще в январе была 77,3 тыс.