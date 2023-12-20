Флиппинг и переуступка. Риелторы рассказали о тенденциях на рынке жилья Барнаула

Уходящий год надолго запомнится риелторам, продавцам и покупателям

20 декабря 2023, 09:15, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru

2023 год, который уже вошел в историю России как период высоких ставок и цен на недвижимость, обозначил и другие тенденции. Так, в Барнауле все чаще продавали новостройки с ремонтом, горожане массово переезжали на землю, а бизнес скупал склады и производственные помещения. Что еще интересного принес уходящий год – в материале amic.ru.

Новостройки

Строящиеся квартиры дорожали в течение всего 2023-го. Только по официальным данным "Дом.рф" за 11 месяцев стоимость выросла на 20%. Так, если в январе квадратный метр новостроек продавали в среднем по 77,3 тыс. рублей, то в ноябре цена достигла 92,4 тыс. рублей. Риелторы отмечают, что некоторые варианты стоили и более 150 тыс. рублей.

Вместе с тем дорожающие квартиры практически "вымыли" с рынка инвесторов: ведь продажа недвижимости после сдачи дома уже не принесет колоссальной прибыли. Иногда вообще не принесет. Однако позволит сохранить сбережения.

При этом в 2023 году значительно выросло количество сделок по договорам переуступки.

Переуступка – это контракт, по которому передаются права на жилье в новостройке и обязанности по договору. Их предоставляет не застройщик или девелопер, возглавляющий строительство, а физическое или юридическое лицо, подписавшее договор долевого участия (ДДУ) в строительстве. По договору переуступки приобретается не сама квартира, а имущественное право на нее.

"Мы увидели активный рынок по договорам уступки прав, когда строящиеся квартиры покупают не у застройщиков, а у физлиц. Стоимость при этом ниже, чем у девелоперов. Люди купили квартиру на старте продаж за 6-9 млн, цена подросла, они могут ее продать дешевле, чем застройщик, но со своей выгодой", – прокомментировала amic.ru ситуацию на рынке директор агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

Все больше проектов возводят в центре Барнаула: эта локация стала одной из самых популярных в 2023 году. Компании строят ЖК в частном секторе, на месте снесенных аварийных домов и на участках, полученных на торгах.

Вторичный рынок

Цены на вторичном рынке также росли. Пусть и не так активно, как на новостройки. Виной всему – высокие ипотечные ставки. Жилищные кредиты под 8%, которые выдавали в 2020 году, уже кажутся чем-то невероятным. Начиная с сентября Центробанк пять раз поднимал ключевую ставку, из-за чего дорожала и ипотека. В декабре кредит на покупку готовой квартиры выдавали в среднем под 18%.

И все же риелторы считают, что сегмент вторичного жилья достойно выдержал испытания 2023 года. Стало больше новых квартир, которые еще "вчера" были новостройками, что разнообразило рынок. В городе начал активно развиваться флиппинг.

"Клиенты покупают квартиры в бетоне, делают ремонт, устанавливают мебель, даже вешают шторы и продают. Это направление стало популярным в Барнауле", – отметила президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

Дома и земля

Рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) побил многие рекорды. По данным "Дом.рф", с января по ноябрь в Алтайском крае построено 470 тыс. квадратных метров домов. Это максимальный показатель за последние 30 лет. Темпы роста ИЖС опережают многоквартирное жилье: его за 11 месяцев 2023 года ввели 453 тыс. "квадратов".

"Доля сделок на рынке ИЖС превысила 10% в 2023 году, и эта тенденция будет только нарастать. Тем более что пока в сегменте частных домов есть что продавать", – отметил руководитель агентства недвижимости "Династия24" Дмитрий Дворядкин в своем телеграм-канале.

Спрос на ИЖС вырос из-за программы сельской ипотеки, доступных цен и желания барнаульцев переехать из квартиры на землю.

"На ИЖС открылся новый взгляд. Там возник бум. Цена в малоэтажном строительстве ниже, чем на новостройки, господдержка поддерживает спрос. Новые площадки вышли в реализацию, еще несколько готовятся. На малоэтажное загородное жилье спрос не снижается", – сообщила Марина Ракина.

Коммерция

Рынок коммерческой недвижимости пережил трансформацию. Несколько лет назад риелторы жаловались на дефицит качественных офисных помещений. Теперь же этот сегмент насыщен предложениями. Чего не скажешь о других.

"В топе коммерции – складские и производственные помещения. Это не торговля и не офисы – они хуже всего себя чувствуют. Это связанно с перестройкой экономики: вводимые санкции, потребность в местном производстве, которое люди начинают развивать. Запрос поступает от среднего бизнеса, который растет и расширяется, и ему не хватает площадей", – прокомментировал руководитель агентства недвижимости "Ключ Риэлт" Константин Никитеев.

Эксперты считают, что 2024 год станет непростым для рынка недвижимости, однако и он обязательно проявит свои тенденции и новые направления развития.