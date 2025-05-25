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Малофеев предложил отменить пенсии всем, кто родился после 1995 года

По мнению предпринимателя, содержать родителей в старости должны их дети

25 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше, нужно отменить будущие пенсии по старости – чтобы стимулировать их заводить больше детей. Об этом в своем Telegram-канале заявил предприниматель Константин Малофеев.

Он отметил, что в Российской Империи пенсии платили очень ограниченному кругу лиц – например, вдовам офицеров. При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей: впоследствии они кормили родителей в старости. В советские годы женщины рожали меньше, а нехватку детей государство "компенсировало" всеобщей пенсией.

Позднее Россия "окунулась в либеральную демократию", а личная свобода, карьера, деньги и потребительство стали целью жизни. В результате рожать стали меньше.

"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через десять лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости", – написал Малофеев.

Вместе с тем он отметил, что отменять пенсии для текущих пенсионеров нечестно — они уже могут кого-либо родить, чтобы исправить ситуацию. В отношении молодежи же мера может быть "очень перспективной".

пенсии Демография

Комментарии 40

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Гость

16:36:13 25-05-2025

Разворовали наверно и пенсионный фонд

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Татьяна

13:28:27 26-05-2025

Гость (16:36:13 25-05-2025) Разворовали наверно и пенсионный фонд... Как таких как Малафеев земля носит! Что за ублюдские предложения!!! Задолбали! Сначала у меня 5лет жизни украли(прибавили 5лет до пенсии), а теперь и у моих детей вовсе красть хотят! Надоели!

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Гость

16:38:44 25-05-2025

Православный олигарх пусть посмотрит статистику детской смертности в РИ и СССР, а также динамику роста населения в каждом из этих периодов.

Удивительно, как одно из базовых социальных благ, доставшихся людям кровью, потом, слезами, стачками, забастовками и демонстрациями, на голубом глазу оценивается как какое-то препятствие для людей.

Если государство будет ничего не должно людям, то люди-то с какого боку ему что-то будут должны, не подумал холёненький бородатый олигарх?

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Гость

16:39:04 25-05-2025

Что за чYшь?

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Гость

16:40:51 25-05-2025

Про закономерную отмену после этого налогов в Соцфонд, почему-то ничего не упомянул.

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Мимопроходящий

13:53:51 26-05-2025

Гость (16:40:51 25-05-2025) Про закономерную отмену после этого налогов в Соцфонд, почем... это же другое )))

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Ник

16:52:11 25-05-2025

Вот в СОВЕТСКОЕ время какразтаки и рожали тк жизнь была стабльной...

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1

16:56:34 25-05-2025

Мамкам не только пособия нужны, но и элементарно ВЫСПАТься, а для этого по дому должна бабушки шуршать. Время и руки стариков - такой же важный ресурс семьи как деньги. С подъемом пенсионного возраста растёт возраст первородящих синхронно
С подъемом пенсионного возраста стагнируют рынки авто и недвижимости потому что каждый, кому отдвинули выход на пенсию на пять лет ограблен на 1 млн.
Если государству нужны работники и солдаты, покупатели квартир и машин, оно должно вернуть советский пенсионный возраст

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гость

21:29:37 25-05-2025

1 (16:56:34 25-05-2025) Мамкам не только пособия нужны, но и элементарно ВЫСПАТься, ... Только про 1млн не согласен, пересчитайте 5 лет не получает пенсию (5*12*20000=1,2 мл уже)+ 5 лет теоретически должен работать и с белой ЗП(это около 40% процентов налогов от ЗП).

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Гость

17:35:02 25-05-2025

Тонкий троллинг. Хотя нет. Не тонкий

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Гость

17:44:13 25-05-2025

Граждане одного сопредельного государства стремились в ЕС, потому что там пенсии от 1000 евро. В свете высказываний Малофеева их направленность имеет объяснение. Сейчас рожденным в 1995 году 30 лет. Возраст позволяет начать всё с начала где-то далеко.

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Евгений

17:49:43 25-05-2025

И надо же было этому дураку родиться!

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Гость

17:49:50 25-05-2025

Константин Валерьевич Малофеев — российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний Родился: 3 июля 1974 года (50 лет), Пущино, Московская область, РСФСР, СССР
В браке с: Мария Алексеевна Львова-Белова (с 2024 года)
Дети: Likkrit
Партия: Справедливая Россия - За правду
...Likkrit (настоящее имя — Кирилл Константинович Малофеев) — российский киберспортсмен по игре League of Legends. Родился 4 октября 1995 года в Москве. Про наличие детей неизвестно.

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Гость

17:56:58 25-05-2025

Гениально

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Гость

17:58:14 25-05-2025

Новая Терешкова

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Ольга

18:04:56 25-05-2025

А за что тогда молодёжь работает сейчас на мизерных зарплатах на официалке? Сударь, сейчас ведь и платят столько, сколько указывают. Вы смеётесь над этими цифрами, а нам плакать хочется. Многие сейчас так и говорят: "а работать за что? При таком раскладе мы дома сидеть будем." А вернется с учётом реальной инфляции или реальность будет "новой", в нищих штанах?

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Кхм...

18:08:22 25-05-2025

Где можно будет получить обратно свои отчисления в "государственный" пенсионный фонд?
О такой постановке вопроса Малафеев подумал? Или опять "вы не понимаете, это другое"?
😁

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Галина

18:15:55 25-05-2025

Может депутаты начнут с себя и с этого года! Вот экономия то будет. И уравнять к минимальной зарплате. Пусть вас ваши отпрыски содержат, а не за счет народа жируете.

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Галина

18:18:12 25-05-2025

Депутаты начните с себя и этого года! И перейдите на минимальную зарплату. Вот экономия будет. Пусть вас содержат ваши отпрыски.

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Гость

18:27:27 25-05-2025

Взносы то хоть оставьте. А так норм.

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Гость

18:36:16 25-05-2025

Дети не есть подушка безопасности в старости..

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гость

18:51:26 25-05-2025

Врят ли это будет.

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Гость

18:55:20 25-05-2025

А сам то что одного нарожал?
Как он тебя, с попадьёй, один содержать будет ?
Когда всё отымут у старика Малофеева.

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Гость

19:29:14 25-05-2025

Дети не есть подушка безопасности в старости....

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Сергей

19:49:45 25-05-2025

Совсем берегов не видят😎😡

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Гость

19:57:00 25-05-2025

Малофейку на *****

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гость

20:01:52 25-05-2025

Долой дебилов!!

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Гость

20:45:17 25-05-2025

ок.
пустите сюда западные и китайские пенсионные фонды, которые не размениваются на воровство и жульничество с накоплениями, наши дети сами будут управлять своими накоплениями и пенсиями.
а параллельно можете выкинуть налоговый кодекс и закон о воинской обязанности, за ненадобностью.
если расходитьс я, то расходиться.

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Гость

20:56:44 25-05-2025

Наворовал на детей и внуков.

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ВВП

21:03:40 25-05-2025

Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отменит.

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Гость

21:59:50 25-05-2025

ВВП (21:03:40 25-05-2025) Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отмени... Выделить бы ностальгирующим по РИ остров в Карском море.

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Кхм...

23:44:01 25-05-2025

ВВП (21:03:40 25-05-2025) Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отмени... Ну, это-то вообще не вопрос...

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Гость

21:11:50 25-05-2025

Непонятно, с какой целью делаются подобные вбросы. Чтобы показывать всему миру, как плоха жизнь в России? Какая-то антироссийская пропаганда.

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Гость из будущего

22:07:47 25-05-2025

Мрази. Какие же мрази

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Гость

06:16:04 26-05-2025

А почему малофеев не довел свою фашисткую идею до конца- не призвал строить крематории по всей России для сжигания убитых голодом его единомышлиниками.

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Гость

08:02:05 26-05-2025

Твари! Вас же на вилы начнут поднимать. И никакие заборы и стены вам не помогут.

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Гость

11:52:02 26-05-2025

Гость (08:02:05 26-05-2025) Твари! Вас же на вилы начнут поднимать. И никакие заборы и с... Некому. Народ труслив и ленив.

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Гость

11:48:54 26-05-2025

Заявление в высшей аморальное, бесчеловечное. Такое мог заявить только недочеловек. Предлагаю за аморальное поведение и человеконенавистничество лишить его депутатских полномочий, льгот, пособий, конфисковать всё имущество (его и родственников) и отправить на урановые рудники, дабы другим неповадно было.

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Марина

19:08:36 26-05-2025

Они наверное думают что все получают такие же зарплаты как они чтобы содержать своих родителей

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Роман Анатольевич Батыгин

02:27:18 27-05-2025

Ага. Конечно, надо отменить пенсии. Только этот миллионер - затейник, пущай сначала отменит налог пенсионный или социальный (22%).
Тогда можно и подумать... И то, независимо ни от чего, пенсионное обеспечение, гарантированно государством и Конституцией!!!

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