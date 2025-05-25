Малофеев предложил отменить пенсии всем, кто родился после 1995 года
По мнению предпринимателя, содержать родителей в старости должны их дети
25 мая 2025, 15:45, ИА Амител
Для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше, нужно отменить будущие пенсии по старости – чтобы стимулировать их заводить больше детей. Об этом в своем Telegram-канале заявил предприниматель Константин Малофеев.
Он отметил, что в Российской Империи пенсии платили очень ограниченному кругу лиц – например, вдовам офицеров. При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей: впоследствии они кормили родителей в старости. В советские годы женщины рожали меньше, а нехватку детей государство "компенсировало" всеобщей пенсией.
Позднее Россия "окунулась в либеральную демократию", а личная свобода, карьера, деньги и потребительство стали целью жизни. В результате рожать стали меньше.
"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через десять лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости", – написал Малофеев.
Вместе с тем он отметил, что отменять пенсии для текущих пенсионеров нечестно — они уже могут кого-либо родить, чтобы исправить ситуацию. В отношении молодежи же мера может быть "очень перспективной".
16:36:13 25-05-2025
Разворовали наверно и пенсионный фонд
13:28:27 26-05-2025
Гость (16:36:13 25-05-2025) Разворовали наверно и пенсионный фонд... Как таких как Малафеев земля носит! Что за ублюдские предложения!!! Задолбали! Сначала у меня 5лет жизни украли(прибавили 5лет до пенсии), а теперь и у моих детей вовсе красть хотят! Надоели!
16:38:44 25-05-2025
Православный олигарх пусть посмотрит статистику детской смертности в РИ и СССР, а также динамику роста населения в каждом из этих периодов.
Удивительно, как одно из базовых социальных благ, доставшихся людям кровью, потом, слезами, стачками, забастовками и демонстрациями, на голубом глазу оценивается как какое-то препятствие для людей.
Если государство будет ничего не должно людям, то люди-то с какого боку ему что-то будут должны, не подумал холёненький бородатый олигарх?
16:39:04 25-05-2025
Что за чYшь?
16:40:51 25-05-2025
Про закономерную отмену после этого налогов в Соцфонд, почему-то ничего не упомянул.
13:53:51 26-05-2025
Гость (16:40:51 25-05-2025) Про закономерную отмену после этого налогов в Соцфонд, почем... это же другое )))
16:52:11 25-05-2025
Вот в СОВЕТСКОЕ время какразтаки и рожали тк жизнь была стабльной...
16:56:34 25-05-2025
Мамкам не только пособия нужны, но и элементарно ВЫСПАТься, а для этого по дому должна бабушки шуршать. Время и руки стариков - такой же важный ресурс семьи как деньги. С подъемом пенсионного возраста растёт возраст первородящих синхронно
С подъемом пенсионного возраста стагнируют рынки авто и недвижимости потому что каждый, кому отдвинули выход на пенсию на пять лет ограблен на 1 млн.
Если государству нужны работники и солдаты, покупатели квартир и машин, оно должно вернуть советский пенсионный возраст
21:29:37 25-05-2025
1 (16:56:34 25-05-2025) Мамкам не только пособия нужны, но и элементарно ВЫСПАТься, ... Только про 1млн не согласен, пересчитайте 5 лет не получает пенсию (5*12*20000=1,2 мл уже)+ 5 лет теоретически должен работать и с белой ЗП(это около 40% процентов налогов от ЗП).
17:35:02 25-05-2025
Тонкий троллинг. Хотя нет. Не тонкий
17:44:13 25-05-2025
Граждане одного сопредельного государства стремились в ЕС, потому что там пенсии от 1000 евро. В свете высказываний Малофеева их направленность имеет объяснение. Сейчас рожденным в 1995 году 30 лет. Возраст позволяет начать всё с начала где-то далеко.
17:49:43 25-05-2025
И надо же было этому дураку родиться!
17:49:50 25-05-2025
Константин Валерьевич Малофеев — российский предприниматель, миллиардер, политик и общественный деятель, владелец акций «Ростелекома», председатель совета директоров группы компаний Родился: 3 июля 1974 года (50 лет), Пущино, Московская область, РСФСР, СССР
В браке с: Мария Алексеевна Львова-Белова (с 2024 года)
Дети: Likkrit
Партия: Справедливая Россия - За правду
...Likkrit (настоящее имя — Кирилл Константинович Малофеев) — российский киберспортсмен по игре League of Legends. Родился 4 октября 1995 года в Москве. Про наличие детей неизвестно.
17:56:58 25-05-2025
Гениально
17:58:14 25-05-2025
Новая Терешкова
18:04:56 25-05-2025
А за что тогда молодёжь работает сейчас на мизерных зарплатах на официалке? Сударь, сейчас ведь и платят столько, сколько указывают. Вы смеётесь над этими цифрами, а нам плакать хочется. Многие сейчас так и говорят: "а работать за что? При таком раскладе мы дома сидеть будем." А вернется с учётом реальной инфляции или реальность будет "новой", в нищих штанах?
18:08:22 25-05-2025
Где можно будет получить обратно свои отчисления в "государственный" пенсионный фонд?
О такой постановке вопроса Малафеев подумал? Или опять "вы не понимаете, это другое"?
😁
18:15:55 25-05-2025
Может депутаты начнут с себя и с этого года! Вот экономия то будет. И уравнять к минимальной зарплате. Пусть вас ваши отпрыски содержат, а не за счет народа жируете.
18:18:12 25-05-2025
Депутаты начните с себя и этого года! И перейдите на минимальную зарплату. Вот экономия будет. Пусть вас содержат ваши отпрыски.
18:27:27 25-05-2025
Взносы то хоть оставьте. А так норм.
18:36:16 25-05-2025
Дети не есть подушка безопасности в старости..
18:51:26 25-05-2025
Врят ли это будет.
18:55:20 25-05-2025
А сам то что одного нарожал?
Как он тебя, с попадьёй, один содержать будет ?
Когда всё отымут у старика Малофеева.
19:29:14 25-05-2025
Дети не есть подушка безопасности в старости....
19:49:45 25-05-2025
Совсем берегов не видят😎😡
19:57:00 25-05-2025
Малофейку на *****
20:01:52 25-05-2025
Долой дебилов!!
20:45:17 25-05-2025
ок.
пустите сюда западные и китайские пенсионные фонды, которые не размениваются на воровство и жульничество с накоплениями, наши дети сами будут управлять своими накоплениями и пенсиями.
а параллельно можете выкинуть налоговый кодекс и закон о воинской обязанности, за ненадобностью.
если расходитьс я, то расходиться.
20:56:44 25-05-2025
Наворовал на детей и внуков.
21:03:40 25-05-2025
Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отменит.
21:59:50 25-05-2025
ВВП (21:03:40 25-05-2025) Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отмени... Выделить бы ностальгирующим по РИ остров в Карском море.
23:44:01 25-05-2025
ВВП (21:03:40 25-05-2025) Дурак с инициативой, пусть сначало конституцию страны отмени... Ну, это-то вообще не вопрос...
21:11:50 25-05-2025
Непонятно, с какой целью делаются подобные вбросы. Чтобы показывать всему миру, как плоха жизнь в России? Какая-то антироссийская пропаганда.
22:07:47 25-05-2025
Мрази. Какие же мрази
06:16:04 26-05-2025
А почему малофеев не довел свою фашисткую идею до конца- не призвал строить крематории по всей России для сжигания убитых голодом его единомышлиниками.
08:02:05 26-05-2025
Твари! Вас же на вилы начнут поднимать. И никакие заборы и стены вам не помогут.
11:52:02 26-05-2025
Гость (08:02:05 26-05-2025) Твари! Вас же на вилы начнут поднимать. И никакие заборы и с... Некому. Народ труслив и ленив.
11:48:54 26-05-2025
Заявление в высшей аморальное, бесчеловечное. Такое мог заявить только недочеловек. Предлагаю за аморальное поведение и человеконенавистничество лишить его депутатских полномочий, льгот, пособий, конфисковать всё имущество (его и родственников) и отправить на урановые рудники, дабы другим неповадно было.
19:08:36 26-05-2025
Они наверное думают что все получают такие же зарплаты как они чтобы содержать своих родителей
02:27:18 27-05-2025
Ага. Конечно, надо отменить пенсии. Только этот миллионер - затейник, пущай сначала отменит налог пенсионный или социальный (22%).
Тогда можно и подумать... И то, независимо ни от чего, пенсионное обеспечение, гарантированно государством и Конституцией!!!