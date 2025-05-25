Малофеев предложил отменить пенсии всем, кто родился после 1995 года

По мнению предпринимателя, содержать родителей в старости должны их дети

25 мая 2025, 15:45, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Для россиян, которым сейчас около 30 лет или меньше, нужно отменить будущие пенсии по старости – чтобы стимулировать их заводить больше детей. Об этом в своем Telegram-канале заявил предприниматель Константин Малофеев.

Он отметил, что в Российской Империи пенсии платили очень ограниченному кругу лиц – например, вдовам офицеров. При этом в начале XX века каждая женщина рожала в среднем семеро детей: впоследствии они кормили родителей в старости. В советские годы женщины рожали меньше, а нехватку детей государство "компенсировало" всеобщей пенсией.

Позднее Россия "окунулась в либеральную демократию", а личная свобода, карьера, деньги и потребительство стали целью жизни. В результате рожать стали меньше.

"Почему бы не объявить, что пенсионные взносы в Социальный фонд прекратят собирать через десять лет, а граждан, например, начиная с 1995 года рождения не ждет государственная пенсия вообще? Уже собранные с их зарплаты пенсионные поборы будут перечислены им назад. Соответственно, пусть сами в свои 30 лет решают, копить им деньги или рожать детей, которые не оставят их в старости", – написал Малофеев.

Вместе с тем он отметил, что отменять пенсии для текущих пенсионеров нечестно — они уже могут кого-либо родить, чтобы исправить ситуацию. В отношении молодежи же мера может быть "очень перспективной".