С началом лета пенсия увеличится у нескольких категорий

22 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: amic.ru

Глобального повышения пенсий в июне 2025 года не будет: основные волны индексаций уже прошли. Тем не менее есть несколько категорий пенсионеров, которые получат прибавку в первый месяц лета.

О том, у кого и на сколько вырастут пенсии, – в материале amic.ru.

1 Пенсионеры, достигшие 80-летия Россиянам, которым исполнилось 80 лет, удваивают размер фиксированной выплаты – это определенная сумма, которая "зашита" в структуру пенсии. В 2025 году размер этой выплаты составляет 8907,70 рубля. На столько с 1 июня и вырастет пенсия у тех, кто в мае отметил 80-летие.

2 Пенсионеры, оформившие I группу инвалидности Такой же порядок действует и для пенсионеров, которые оформили первую группу инвалидности. Уже со следующего месяца таким гражданам удваивают размер фиксированной выплаты. Соответственно, те, кому присвоили группу в мае, с июня начнут получать на 8907,70 рубля больше. Но стоит помнить, что фиксированную выплату могут удвоить лишь единожды. Если пенсионеру уже есть 80 лет, при оформлении инвалидности прибавки он не получит. Соответственно, и у пенсионера с группой, которому исполнилось 80 лет, пенсия дополнительно не увеличится.