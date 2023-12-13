Малышева назвала "абсолютного врага мозга"
Поддерживать орган в хорошем состоянии поможет спорт
13 декабря 2023, 13:31, ИА Амител
Кадр из передачи "Жить здорово!"
Алкоголь вреден для мозга, это его "абсолютный враг", заявили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!".
"Алкоголь – это прямой нейротоксический яд, который поражает мозг", – сказал Продеус.
В то же время хорошей работе мозга способствует спорт, за счет которого орган получает достаточное количество кислорода и питательных веществ.
Ранее Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин.
13:38:22 13-12-2023
Еще жива жива Курилка?
13:52:26 13-12-2023
Гость (13:38:22 13-12-2023) Еще жива жива Курилка?... Не пьёт, не курит, от инфаркта бегает.)))
13:54:49 13-12-2023
Телевизор тоже
14:11:07 13-12-2023
Было уже. Один "гениальный" секретарь КПСС, ликвидировал алкоголь. Народ так сразу поумнел, что страны не стало. Может хотят повторить?
14:21:17 13-12-2023
курить я буду.. но пить не брошу!
14:21:38 13-12-2023
>> офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин - ну... вот как бы сказать... конечно "мужчина любит глазами", если с этой позиции... >> спорт, за счет которого орган получает достаточное количество кислорода и питательных веществ. - тут тоже взаимосвязь очень не прямая, питательные вещества получаются за счет питания... спорт некоторые из них наоборот "сжигает", и "сила есть ума не надо" не на пустом месте придумано, хоть и не на 100% верно
14:57:59 13-12-2023
Дена Малышева и есть абсолютный враг мозга
15:17:00 13-12-2023
Программы Малышевой - это абсолютный враг мозга и здравого смысла.
15:43:23 13-12-2023
Абсолютный враг мозга- телевизор...
15:53:00 13-12-2023
Неужели себя назвала ?!