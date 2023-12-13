Малышева назвала "абсолютного врага мозга"

Поддерживать орган в хорошем состоянии поможет спорт

13 декабря 2023, 13:31, ИА Амител

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Алкоголь вреден для мозга, это его "абсолютный враг", заявили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!".

"Алкоголь – это прямой нейротоксический яд, который поражает мозг", – сказал Продеус.

В то же время хорошей работе мозга способствует спорт, за счет которого орган получает достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин.