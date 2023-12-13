НОВОСТИЗдоровье

Малышева назвала "абсолютного врага мозга"

Поддерживать орган в хорошем состоянии поможет спорт

13 декабря 2023, 13:31, ИА Амител

Кадр из передачи "Жить здорово!"
Кадр из передачи "Жить здорово!"

Алкоголь вреден для мозга, это его "абсолютный враг", заявили терапевт Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово!".

"Алкоголь – это прямой нейротоксический яд, который поражает мозг", – сказал Продеус.

В то же время хорошей работе мозга способствует спорт, за счет которого орган получает достаточное количество кислорода и питательных веществ.

Ранее Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин.

Здоровье

Комментарии 10

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Гость

13:38:22 13-12-2023

Еще жива жива Курилка?

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ВВП

13:52:26 13-12-2023

Гость (13:38:22 13-12-2023) Еще жива жива Курилка?... Не пьёт, не курит, от инфаркта бегает.)))

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Гость

13:54:49 13-12-2023

Телевизор тоже

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ВВП

14:11:07 13-12-2023

Было уже. Один "гениальный" секретарь КПСС, ликвидировал алкоголь. Народ так сразу поумнел, что страны не стало. Может хотят повторить?

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Гость

14:21:17 13-12-2023

курить я буду.. но пить не брошу!

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Гость

14:21:38 13-12-2023

>> офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин - ну... вот как бы сказать... конечно "мужчина любит глазами", если с этой позиции... >> спорт, за счет которого орган получает достаточное количество кислорода и питательных веществ. - тут тоже взаимосвязь очень не прямая, питательные вещества получаются за счет питания... спорт некоторые из них наоборот "сжигает", и "сила есть ума не надо" не на пустом месте придумано, хоть и не на 100% верно

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Из деревни

14:57:59 13-12-2023

Дена Малышева и есть абсолютный враг мозга

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Гость

15:17:00 13-12-2023

Программы Малышевой - это абсолютный враг мозга и здравого смысла.

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Гость

15:43:23 13-12-2023

Абсолютный враг мозга- телевизор...

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Гость

15:53:00 13-12-2023

Неужели себя назвала ?!

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