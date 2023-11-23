Мужчинам назвали продукты, которые повышают потенцию
В этом плане полезна еда с высоким содержанием аргинина
23 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Терапевт Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин. Слова врачей приводит "Лента.ру".
Специалисты посоветовали потреблять пищу с высоким содержанием аргинина — он расширяет сосуды во всем организме и тем самым способствует хорошей эрекции.
Лидерами по содержанию аргинина являются тыквенные семечки, мясо индейки и молоко. Для закрытия суточной потребности в этой аминокислоте достаточно съедать 50, 70 либо 200 граммов одного из этих продуктов соответственно.
Ранее ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше.
13:41:02 23-11-2023
Ранее ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше Вот, ведь знал же в чём причина! ))
14:52:38 23-11-2023
Да они и без аргинина проходу не дают. У меня сосед по даче дед 85лет всё подглядывает как мы в бассейне купаемся да на чай нас зазывает, а глазки - то масляные. И дед в подъезде живёт - аж целоваться лезет
16:07:48 23-11-2023
Гость (14:52:38 23-11-2023) Да они и без аргинина проходу не дают. У меня сосед по даче ... Есть такие дедки-целовальники. У нас родственник такой был (хорошо, что дальний). Мы с сестрами в юности от это родственничка прятались, так как лез целоваться в губы, чуть не в засос под видом родственных чувств. Мерзкий старикашка.
17:26:58 23-11-2023
Теравпевт и офтальмолог...... А чё не педиатр или ветеринар? Врачи же...
21:25:15 23-11-2023
Что скажет сексопатолог, вот этого специалиста, надо послушать. Ждём-с.
09:03:48 24-11-2023
Самый нужный для потенции продукт- простая русская водка в достаточном количестве для обоих партнёров. Куда там эти ваши устрицы попали...