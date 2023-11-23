Мужчинам назвали продукты, которые повышают потенцию

В этом плане полезна еда с высоким содержанием аргинина

23 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Терапевт Елена Малышева и ее соведущий офтальмолог Михаил Коновалов назвали три продукта, которые повышают потенцию у мужчин. Слова врачей приводит "Лента.ру".

Специалисты посоветовали потреблять пищу с высоким содержанием аргинина — он расширяет сосуды во всем организме и тем самым способствует хорошей эрекции.

Лидерами по содержанию аргинина являются тыквенные семечки, мясо индейки и молоко. Для закрытия суточной потребности в этой аминокислоте достаточно съедать 50, 70 либо 200 граммов одного из этих продуктов соответственно.

Ранее ученые выяснили, что пенисы за последние 30 лет стали больше.