Малышева назвала полоумными матерей, которые промывают нос детям

По словам врача, содержимое носа у малыша необходимо отсасывать с помощью специального прибора

19 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Кадр из передачи "Жить здорово!"

Елена Малышева предостерегла родителей от промывания носа маленьким детям и назвала полоумными матерей, которые это делают.

В эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале ведущая заявила, что у малышей до трех лет такая процедура может привести к отиту. Вместо этого содержимое носа необходимо отсасывать с помощью специального прибора.

"У нас некоторые полоумные мамы под таким давлением эту струю льют, что там, извините меня, до мозга докатит, потому что под таким давлением они шпарят, что просто ужас", – сказала она.

Ранее Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции.