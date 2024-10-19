Малышева назвала полоумными матерей, которые промывают нос детям
По словам врача, содержимое носа у малыша необходимо отсасывать с помощью специального прибора
19 октября 2024, 16:31, ИА Амител
Елена Малышева предостерегла родителей от промывания носа маленьким детям и назвала полоумными матерей, которые это делают.
В эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале ведущая заявила, что у малышей до трех лет такая процедура может привести к отиту. Вместо этого содержимое носа необходимо отсасывать с помощью специального прибора.
"У нас некоторые полоумные мамы под таким давлением эту струю льют, что там, извините меня, до мозга докатит, потому что под таким давлением они шпарят, что просто ужас", – сказала она.
Ранее Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции.
16:54:53 19-10-2024
Вопрос. А Малышева сама в АДЕКВАТЕ? И эта особа ведёт передачу на 1-м канале РФ
17:17:17 19-10-2024
Она сама недалёкая
21:55:53 19-10-2024
Альтернанодаренные это те кто смотрит телевизор и особенно первый канал
22:22:59 19-10-2024
Я сама себе нос промыла долфином в 38 лет, получила евстахиит, уколы гормональные в пазуху и еще кучу процедур и лекарственных препаратов, но это всё помогло частично. С тех пор в ухе всегда шум, уже 11 лет. Лор меня очень ругала за это промывание. Так что думайте сами, решайте сами...
23:59:38 19-10-2024
вообще-то она ПРАВА. говорю как Неонатолог с 27-летним стажем
00:01:49 20-10-2024
Малышева ПРАВА! есть спец. устройства для такой механич. очистки носа!! и во всех больницах грудничкам очищают нос отсосами, промывать НЕЛЬЗЯ категорически , можете ребенка сделать инвалидом по слуху и хроником тоже по больным ушам. и кричать будет до хрипоты, ВЧД растет и куча проблем при промывании носа малышам!!