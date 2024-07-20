Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции

Шансы заработать слабоумие при отсутствии физической активности возрастают на 30%

20 июля 2024, 15:26, ИА Амител

Сидячая работа / Фото: unsplash.com

В программе "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус обсудили факторы, способствующие деменции.

Ведущая отметила, что исследование в Китае показало: отсутствие физической активности и сидячий образ жизни увеличивают риск приобрести старческое слабоумие на 30% по сравнению с активными людьми.

Продеус добавил, что низкий уровень образования также повышает риски, подчеркнув, что чем дольше и раньше человек учится, тем ниже вероятность развития заболевания.

Ранее ученые назвали продукты, которые способны отсрочить старость.