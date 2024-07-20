Малышева рассказала, что сидячий образ жизни повышает риск деменции
Шансы заработать слабоумие при отсутствии физической активности возрастают на 30%
20 июля 2024, 15:26, ИА Амител
Сидячая работа / Фото: unsplash.com
В программе "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус обсудили факторы, способствующие деменции.
Ведущая отметила, что исследование в Китае показало: отсутствие физической активности и сидячий образ жизни увеличивают риск приобрести старческое слабоумие на 30% по сравнению с активными людьми.
Продеус добавил, что низкий уровень образования также повышает риски, подчеркнув, что чем дольше и раньше человек учится, тем ниже вероятность развития заболевания.
Ранее ученые назвали продукты, которые способны отсрочить старость.
17:28:49 20-07-2024
Теперь понятно какие законы и кто и почему напридумывали... Сидят физически мало двигаются. Деменция
18:17:04 20-07-2024
2/3 работы нервной системы и в частности мозга, заняты в двигательной деятельности! Мало двигаетесь, значит мозг деградирует! Ибо!... Мозг не любит расходовать энергию, т.е. кормить те клетки которые не задействованы!...
Организм вообще так устроен что избавляется от того что не действует, а значит не развивается...
Новая информация для мозга - это дофамин! Даже новые движения которые вы ранее не делали, это тоже новая информация для мозга...
23:13:51 20-07-2024
Гость (18:17:04 20-07-2024) 2/3 работы нервной системы и в частности мозга, заняты в дви... Все так.
Только жгучая правда в том, что при секасе всяких полезных химикалиев выделяется больше чем при чтении какой-нить зауми.
И какая из этого практически изиеренного медицинского факта мараль?
11:33:59 21-07-2024
даже не верю сама себе, но впервые напишу, что Малышева права на 100%
сидячий образ жизни всегда приводит к нарушению обмена веществ и повышенному холестерину, это если упрощенно.
значит, не за горами атеросклероз и бляшки в сосудах, отсюда нарушение кровотока и привет, деменция.