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Малышева назвала симптомы рака как у Анастасии Заворотнюк

Специалист порекомендовала не игнорировать тревожные сигналы

07 июня 2024, 11:10, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com
Головная боль / Фото: pxhere.com

Доктор Малышева выделила два потенциальных сигнала наличия опухоли. Появление этих симптомов требует немедленной консультации со специалистом, пишет "АиФ".

Рак мозга – серьезное онкологическое заболевание, представляющее большую опасность для здоровья.

Одним из возможных признаков рака мозга являются изменения в облике лица, вызванные давлением опухоли на структуры мозга. При их появлении рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью для проведения детального обследования.

Головная боль и проблемы с речью также могут сигнализировать о возможном раке мозга. Несмотря на редкость таких диагнозов, они требуют немедленного и квалифицированного вмешательства.

Сложность и высокая стоимость лечения рака мозга делает его одним из наиболее трудоемких заболеваний в онкологии. Лечение этого заболевания требует финансовых затрат, например, как в случае с Анастасией Заворотнюк.

Регулярные медицинские осмотры и незамедлительное обращение за медицинской помощью при появлении тревожных симптомов важны для своевременного распознавания симптомов рака мозга.
 

онкология

Комментарии 3

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Гость

12:41:13 07-06-2024

"Лечение этого заболевания требует финансовых затрат..." забыли дописать, "но это не помогает." Сделайте, хотя бы, качественнее обезболивание гарантированное, не мучайте людей.

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Гость

14:20:09 07-06-2024

МРТ нужно делать своевременно. Только это не о нашей бесплатной медицине...Есть деньги заплатишь- проверят. А бесплатно теперь даже простые обследования не назначают, не то что МРТ!

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Гость

13:00:24 08-06-2024

Гость (14:20:09 07-06-2024) МРТ нужно делать своевременно. Только это не о нашей бесплат... По направлению участкового терапевта делают бесплатно. Уж она то наверняка делала, только толку от него.

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