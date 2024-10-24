Малышева обратилась к Госдуме с просьбой вернуть йодирование соли

По ее словам, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме

24 октября 2024, 06:50, ИА Амител

Соль на выпарке / Фото: unsplash.com

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале к Государственной Думе. В передаче, выпуск которого доступен на сайте телеканала, она призвала депутатов вернуть добавку йода в соль.

По словам Малышевой, по исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме. Он приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. В 30-е годы прошлого века власти СССР решили проблему добавлением йода в соль. В 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли, однако когда действие документа отменили, дефицит возник снова.

"Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально", – сказала Малышева, призвав вернуть практику.