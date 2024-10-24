Малышева обратилась к Госдуме с просьбой вернуть йодирование соли
По ее словам, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме
24 октября 2024, 06:50, ИА Амител
Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале к Государственной Думе. В передаче, выпуск которого доступен на сайте телеканала, она призвала депутатов вернуть добавку йода в соль.
По словам Малышевой, по исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме. Он приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. В 30-е годы прошлого века власти СССР решили проблему добавлением йода в соль. В 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли, однако когда действие документа отменили, дефицит возник снова.
"Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально", – сказала Малышева, призвав вернуть практику.
09:03:21 24-10-2024
она просит йодировать соль в америке? У нас в магазинах продается йодированная соль, т.ч. не о нас печется тетка.
09:15:31 24-10-2024
Она из США предложила в России йод вернуть?
У нас на родине говорят чья бы корова мычала...
09:37:28 24-10-2024
при термической обработке, это бесполезная добавка. если только ложкой ...)))
10:05:53 24-10-2024
Если ее совсем вштырило - можно и одну сетку, в аптеках под литрами за копейки.
Но обьективно гря у нее йододефицитность прям наблюдается.
10:15:34 24-10-2024
Здесь надо не соль йодировать а медицину возвращать нормальную.Ту которая нацелена на лечение человека а не на его карман.
10:29:24 24-10-2024
Три капли йода на кулер с водой и всё!
11:49:51 24-10-2024
Йод в чистом виде никто не использует, используется йодоказеин. В Швейцарии, где традиционно люди массово болели эндокринными заболеваниями, в частности, зобом щитовидной железы и, соответственно, дебильностью, болячку победили только благодаря йодированию всего подряд. И это профилактика, которая необходима и легко реализуется, в отличие от очередной трансформации здравоохранения.
14:01:17 24-10-2024
говорят...
сочетание йода в соли с тем металлом который распыляют в небе якобы в борьбе со всемирным потеплением, есть страшная химическая формула, для любого живого организма!...