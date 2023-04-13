Малый и средний алтайский бизнес получил более 30 млн рублей грантовой поддержки

В числе получателей были предприниматели из Поспелихинского, Шелаболихинского, Михайловского, Смоленского и других районов края

13 апреля 2023, 07:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Проекты 42 предпринимателей из Алтайского края в 2022 году получили гранты на реализацию. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Общая сумма поддержки превысила 30 млн рублей.

Отмечается, что в числе получателей были малые и средние предприниматели из Поспелихинского, Шелаболихинского, Михайловского, Смоленского и других районов края.

В частности, Медицинский центр инновационных технологий НОТА на полученные средства приобрёл эндоскопическое оборудование и взял в штат специалиста. Оборудование поможет оказывать медицинские услуги в отдалённых районах Алтайского края, повысив доступность эндоскопических обследований.

Индивидуальный предприниматель Павел Бромер из Петропавловского района также получил помощь от властей. Он развивает в отдалённом населённом пункте магазин с широким ассортиментом товаров. Благодаря его работе жители Алексеевки могут не покидать пределы посёлка, поскольку многое можно приобрести рядом с домом.

700 тысяч рублей гранта он планирует потратить на модернизацию и обновление имеющегося торгового оборудования. Это ощутимо расширит ассортимент магазина.