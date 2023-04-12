Жители алтайского села пожаловались депутату Госдумы на проблемы с водоснабжением

Люди заявляют, что власти и местный водоканал не исполняют свои обязательства

12 апреля 2023, 15:31, ИА Амител

Колодец с водой / Фото: jeswin / Freepik

Уже несколько обращений в прокуратуру по поводу водоснабжения села Корнилово Каменского района отправил депутат Госдумы от Алтайского края, глава реготделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев. Основанием стали жалобы местных жителей то на затопление талыми водами, то на перемёрзший водопровод, то на давление на работников местного МУП. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Первые ласточки" назревающего конфликта между МУП "Водоканал" Каменского района с местной администрацией появились ещё весной прошлого года, когда одну из улиц в с. Корнилово затопило талыми водами. После обращения Александра Терентьева в прокуратуру была проведена проверка. Главе местного сельсовета вынесли представление. Бездействие муниципалитета повлекло подтопление приусадебных участков по данной улице, поэтому последовало исковое заявление в суд с требованием обязать органы местного самоуправления организовать отведение поверхностных вод, чтобы в 2023 году ситуация не повторилась вновь", – уточнили в партии.

Прошлой зимой в селе перемёрз водопровод, оставив несколько домов без воды. Тогда тоже было обращение в прокуратуру, после которой руководитель МУП получил предупреждение, добавили в СРЗП. И только после вмешательства надзорных органов коммунальщики организовали уличные водозаборные колонки и разморозили оборудование, рассказали в партии.

"Сельчане уверены, что без вмешательства лидера алтайских социалистов эта история так бы и затерялась во властных коридорах. Депутат Корниловского сельсовета Татьяна Мутова, которая вовремя обратилась с водными вопросами села к Александру Терентьеву, подключившему своим запросом прокуратуру, поблагодарила народного избранника за помощь", – сообщили в партии.

Также, по словам местных жителей, на работников МУП "Водоканал" оказывают давление и заставляют увольняться. Хотя именно с этой командой работа муниципального предприятия стала улучшаться. Об этом в обращении к Терентьеву написала Мутова. Она опасается, что МУП и вовсе может быть закрыт.

Александр Терентьев направил ещё один запрос в прокуратуру Алтайского края и региональный Минстрой.