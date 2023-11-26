"Мама была права". Сделайте открытку для мамы в группе amic.ru во "ВКонтакте"

Специальный чат-бот поможет вам сделать авторскую открытку в честь Дня матери

26 ноября 2023, 10:56, ИА Амител

В нашей группе во "ВКонтакте" проходил конкурс ко Дню матери, мы просили наших подписчиков вспомнить истории из детства. Главное условие – начать с фразы "Мама была права..." Множество теплых и оригинальных ответов оставили пользователи "ВКонтакте", мы в редакции получили огромное удовольствие, читая их. Мы отобрали три лучших комментария, на наш взгляд, их авторы получат подарки – по умной колонке VK Капсула Нео с голосовым помощником Марусей. Кто победил, можно узнать в этом посте.

Но еще мы сделали подарок для всех наших читателей. С помощью специального бота вы можете сделать электронную поздравительную открытку с вашей личной подписью.

Примеры открыток