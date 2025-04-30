Мама девочки, умершей в новосибирской больнице, полтора месяца ждет экспертизу

Следователь сказала сибирячке, что экспертиза готова, но "никак не дойдет до Новосибирска"

30 апреля 2025, 20:30, ИА Амител

Капельница / Фото: insung yoon / unsplash.com

Три года назад в новосибирской больнице умерла шестимесячная девочка, но за ее гибель все еще никого не наказали, сообщает "КП-Новосибирск".

Трагедия произошла в мае 2022 года. Маленькой пациентке должны были зашить заячью губу. По словам ее мамы, анализы ребенка были в норме, никаких противопоказаний врачи не выявили. После операции сибирячка увидела дочку на несколько минут, когда ее вывозили из реанимации.

"Она как будто спала и дышала сама, но ей уже поставили трубки. Больше я ее не видела, не слышала. О моей просьбе увидеть дочку врачи говорили, что ребенок без сознания, ИВЛ. Я плакала несколько дней. Ждала, что ее поднимут ко мне и все с ней будет хорошо", – вспоминает сибирячка.

Вечером 15 мая дежурный врач сообщил женщине, что ее ребенок умер.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и назначил экспертизу. Результаты ужаснули семью: по мнению экспертов, объем крови, который девочка потеряла во время операции, не был восполнен.

"В организме началось кислородное голодание, а потом произошел отек головного мозга, стали отказывать органы", – рассказала мама девочки.

После этого назначили еще одну экспертизу, результаты которой мама умершей девочки не может получить полтора месяца. В Следкоме сибирячке сказали, что экспертиза готова, но "все никак не дойдет до Новосибирска".

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