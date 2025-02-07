Мама-кенгуру пыталась незаконно провезти в сумке кенгуренка на Алтай

Животные ехали на страусиную ферму во Власиху, но не смогли пройти российско-казахстанскую границу

07 февраля 2025, 10:10, ИА Амител

Кенгуру / Фото: unsplash.com/ Carles Rabada

Австралийского кенгуру, а если точнее – кенгуренка, пытались незаконно провезти на территорию Алтайского края. Малыш ехал в сумке своей мамы, а во время досмотра выбрался оттуда. Ветеринарные документы на это животное оформлены не были. Такой случай произошел в пункте пропуска Веселоярск 19 апреля, сообщили amic.ru в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

"Самку и самца кенгуру в разных клетках везли из Алматинского зоопарка на страусиную ферму во Власиху. С документами на этих животных все было в порядке, но при досмотре из сумки мамы вылез кенгуренок. Водитель утверждал, что самка родила в пути. Однако сотрудники Россельхознадзора по размерам детеныша определили, что ему не меньше трех месяцев", – рассказали детали в ведомстве.

Без ветеринарных документов пропустить через границу его было невозможно, но и без мамы он мог погибнуть. В итоге семью решили не разлучать и вернули всех троих обратно в зоопарк.

Как уточнили в Россельхознадзоре, всего через российско-казахстанскую границу в 2024 году с нарушением требований ветеринарного законодательства (помимо кенгуренка) пытались провезти более тысячи сельскохозяйственных птиц, почти 700 лошадей, порядка 450 голов крупного рогатого скота и еще 45 – мелкого, 20 пчелопакетов, 7 голов декоративных птиц, одного удава и собаку.