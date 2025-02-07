Вереницы тягачей. Стало известно, сколько китайских авто провезли через Алтайскую таможню

Транспортный коридор между РФ и КНР позволяет Алтайскому краю развивать внешнеэкономическую деятельность

07 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Грузовик / Фото: unsplash.com/Wolfgang Hasselmann

В 2024 году через Ташантинский таможенный пост на территорию России из Китая въехало более 3,1 тысячи седельных тягачей, самосвалов, полуприцепов и еще порядка 3,4 тысячи легковых автомобилей. Всего через этот транспортный коридор в нашу страну из Поднебесной проследовало 3,7 тысячи транспортных средств, в том числе с товарными партиями. Об этом на пресс-конференции об итогах деятельности сообщил начальник Алтайской таможни Олег Журавлёв.

"Благодаря транспортному коридору, соединяющему Китай и Россию через Монгольскую Республику, у нас развивается внешняя торговля. И Поднебесная по объемам товарооборота здесь на первом месте. Грузовики и легковые авто, которые ввозились к нам, остались в Алтайском крае и Сибири, а также направлялись в центральную и западную части России. Помимо транспортных средств, в структуре импорта была сельхозтехника, большая ее часть осталась на Алтае, как и товары народного потребления, и плодоовощная продукция", – рассказал Олег Журавлёв.

На экспорт из Алтайского края в Китай отправляли горюче-смазочные материалы, продукцию агропромышленного комплекса, хозяйственные товары и кондитерские изделия.