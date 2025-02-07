Вереницы тягачей. Стало известно, сколько китайских авто провезли через Алтайскую таможню
Транспортный коридор между РФ и КНР позволяет Алтайскому краю развивать внешнеэкономическую деятельность
07 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
В 2024 году через Ташантинский таможенный пост на территорию России из Китая въехало более 3,1 тысячи седельных тягачей, самосвалов, полуприцепов и еще порядка 3,4 тысячи легковых автомобилей. Всего через этот транспортный коридор в нашу страну из Поднебесной проследовало 3,7 тысячи транспортных средств, в том числе с товарными партиями. Об этом на пресс-конференции об итогах деятельности сообщил начальник Алтайской таможни Олег Журавлёв.
"Благодаря транспортному коридору, соединяющему Китай и Россию через Монгольскую Республику, у нас развивается внешняя торговля. И Поднебесная по объемам товарооборота здесь на первом месте. Грузовики и легковые авто, которые ввозились к нам, остались в Алтайском крае и Сибири, а также направлялись в центральную и западную части России. Помимо транспортных средств, в структуре импорта была сельхозтехника, большая ее часть осталась на Алтае, как и товары народного потребления, и плодоовощная продукция", – рассказал Олег Журавлёв.
На экспорт из Алтайского края в Китай отправляли горюче-смазочные материалы, продукцию агропромышленного комплекса, хозяйственные товары и кондитерские изделия.
09:05:20 07-02-2025
кто такая поднебесная, типа пендостан восточный?
09:11:58 07-02-2025
А когда уже своё то будет? Свои грузовики и легковые авто? Где вы, импортозаместители! Оле!
09:37:56 07-02-2025
Гость (09:11:58 07-02-2025) А когда уже своё то будет? Свои грузовики и легковые авто? Г... Никогда) А зачем? Всех все устраивает, все всем довольны. Все кто мог что то сделать уехали и мы кричали им в след - чемоданвокзал. Теперь они работают, в том числе, на тот же Китай, который нас раком поставил и ... Главное помнить - мы великий народ, ну или что то там подобное и большего нам и не надо.
10:45:51 07-02-2025
Гость (09:37:56 07-02-2025) Никогда) А зачем? Всех все устраивает, все всем довольны. Вс...
Ещё можно добавить, главный посыл российскому обществу от официальной пропаганды. Мы победили на американских выборах, Трамп наш человек и он принесёт нам победу на блюдечке. Интересно, Трамп в курсе этого. А то мы уже заждались.
10:46:50 07-02-2025
Гость (09:37:56 07-02-2025) Никогда) А зачем? Всех все устраивает, все всем довольны. Вс... Не только помнить,но и каждый день кричать из всех ртов и утюгов ,,Мы великие и нас ничем не напугать ,,
11:01:07 07-02-2025
Гость (09:11:58 07-02-2025) А когда уже своё то будет? Свои грузовики и легковые авто? Г... Никогда уже своего теперь не будет. Потому что импортозаместителям некогда. Они о народе думают и прибыль от таможни считают. И виллы в испаниях и америках для детишек облагораживают.
14:37:15 07-02-2025
"В 2024 году через Ташантинский таможенный пост на территорию России из Китая въехало более 3,1 тысячи седельных тягачей, самосвалов, полуприцепов и еще порядка 3,4 тысячи легковых автомобилей. Всего через этот транспортный коридор в нашу страну из Поднебесной проследовало 3,7 тысячи транспортных средств..."*** Арифметика дает цифру 3,1+3,4=6,5. А почему у таможни итоговая 3,7?
15:07:06 19-02-2025
Мда..... Нашли чем гордиться..... Когда уже мы будем грузовики на экспорт гнать?! По комментариям в целом понятно, что народ понимает что происходит, уже неплохо.