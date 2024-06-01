Мама, не ругай и торт с вареньем. Истории барнаульцев про День защиты детей

Жители Барнаула поделились воспоминаниями о первом летнем празднике

01 июня 2024, 13:35, ИА Амител

Все мы родом из детства, сказал когда-то Антуан де Сент-Экзюпери, автор "Маленького принца". И добавил: "Только мало кто об этом помнит". Сегодня, в первый день лета, когда отмечается День защиты детей, в парках Барнаула особенно звонко раздается детский смех, а на качели и карусели к ужасу родителей – огромнейшие очереди. Корреспондент amic.ru Варвара Шабунина поговорила с очень серьезными взрослыми и узнала, какие воспоминания связаны у них с Днем защиты детей.

Детей в День защиты не ругают!

Максим, 22 года:

"В классе восьмом я получил тройку по русскому языку за четверть. Знал, что родители будут ругаться, и мне не очень хотелось идти домой, но я вспомнил, что они в тот день задерживались на работе допоздна. Дома я спрятал дневник под матрац и перед их приходом лег спать. Конечно же, меня будить никто не стал. Утром, проснувшись, я пошел на кухню. А там уже была мама. Она спросила: "Ну что там с оценками?" Увидев дневник, мама посмотрела на меня не очень добрым взглядом, а я ей говорю: "Мам, сегодня же праздник – День защиты детей, значит, детей нельзя ругать!" Мы с ней посмеялись и ругать меня действительно не стали".

Счастливый концерт

Ксения, 21 год:



"Раньше я пела в ансамбле "Каприз" и на День защиты детей мы постоянно выступали в парках. Больше всего мне запомнилось выступление в одном из парков. Помню, что мы были одеты в джинсы, белые футболки, серенькие кофточки и исполняли песню "Зажигаем города". Было много гостей, детей с родителями. Все бегали, прыгали, катались на аттракционах и нам, конечно, тоже ужасно хотелось покататься. И вот после выступления организаторы дали нам по два билета, причем мы сами могли выбрать аттракционы. Я тогда очень обрадовалась и пошла на большой корабль, который раскачивался, как качели. А потом каталась на карусели с ракушками. Поначалу не хотела, было страшно, но подружки уговорили меня. Получился счастливый день".

Забыл про книги

Алексей, 27 лет:



"Меня в День защиты детей мама отправила в библиотеку за книгами, потому что в школе дали список литературы, которую надо было обязательно прочитать. Мама сказала: "Чем быстрее сходишь, тем лучше!", потому что книги могли разобрать, всем же задали. Я расстроился, не хотел никуда идти, но пришлось. Про День защиты детей я не знал, и уж тем более не знал, что в библиотеке будет мероприятие. Меня позвали поучаствовать, и я согласился. Были всякие конкурсы, эстафеты. Я, правда, там никого не знал, но познакомился с мальчиком, его звали Артем. Мы были в одной команде. Одним из конкурсов было перетягивание каната, и мы с Артемом победили. Нам дали наклейки, и я был самым счастливым в тот момент. Про список литературы я вообще забыл и после праздника ушел домой. Похвастался маме наклейками, а за книжками мы потом вместе с ней сходили".

Торт с вареньем

Юлия, 43 года:



"Это было начало 90-х, и в магазинах особо ничего не было. К празднику с трудом даже тортик можно было купить. У нас оставалось варенье, которое уже засахарилось, и мама вычитала в газете рецепт тертого пирога. И как раз 1 июня, в День защиты детей, в честь праздника мы с мамой готовили вместе этот пирог. Он оказался очень вкусным. И с тех пор, можно сказать, стал нашей маленькой семейной традицией. Сейчас у меня у самой дети, и мы делаем так же на День защиты детей: все вместе печем пирог из моего детства. Такое вот приятное воспоминание об этом дне".

Бассейн с лодочками

Валерия, 20:



"Когда я была маленькая, жила в Поспелихе. Там у нас был только один парк – "Стрекоза". Он открывался 1 июня, и родители водили меня туда. В нем было много разных аттракционов: мы и в тире стреляли, на горках катались. Но больше всего мне нравился огромный бассейн. В нем были лодочки: красная и синяя, я с удовольствием на них каталась, а после мне покупали сладкую вату или мороженое. Это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний об этом празднике".

А какие воспоминания о 1 июня есть у вас? Поделитесь с нами в комментариях.