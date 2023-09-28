Мама ребенка, выставленного на продажу в Новосибирске, рассказала свою версию
О том, что ее сына продают, женщина узнала лишь после визита полиции
28 сентября 2023, 23:32, ИА Амител
Мать ребенка, которого "выставили на продажу" в Новосибирске, рассказала свою версию событий. Как сообщает "КП-Новосибирск", женщина уверяет, что ее взломали.
Ирина живет в селе Лузино, в 27 километрах от Омска. У нее есть шестилетняя дочь, а год назад родила сына. Он и оказался на сайте. В 2021 году она выкладывала объявление о продаже телевизора, но делала это в социальных сетях. Свою страницу девушка удалила сразу после продажи.
"На том сайте я даже не была зарегистрирована. Видимо, из соцсетей объявление автоматически отправилось на этот сайт. Доступа причем к этому аккаунту от моего имени у меня нет. Недавно мы с сыном пошли гулять, я сфотографировала его на качелях и выложила снимки на свою новую страницу в соцсети", – рассказала она.
О том, что ее ребенка продают, женщина узнала лишь после визита полиции. Правоохранители показали ей скриншот с сайта – своего сына узнала по комбинезону и шапочке. После этого у нее случился нервный срыв.
"Мне кажется, мою удаленную старую страницу кто-то восстановил, что меня взломали", – рассказала женщина. При этом кто именно мог пойти на это, она не знает.
Напомним, что ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о покушении на куплю-продажу человека после объявления о продаже мальчика на "Доске объявлений".
01:22:38 29-09-2023
А я подозреваю, что мать и выставила сына на продажу.
06:02:16 29-09-2023
Из рассказа понятно что у тётушки только двое детей и телевизор. Муж есть у неё ?
08:50:48 29-09-2023
Гость (06:02:16 29-09-2023) Из рассказа понятно что у тётушки только двое детей и телев... а она должна была перечислить всё, что у нее есть? Муж, бабушка, сестра-братья, чайник, полотенца?
09:02:49 29-09-2023
Гость (06:02:16 29-09-2023) Из рассказа понятно что у тётушки только двое детей и телев... - Телевизора уже нет. Продала. Может, и мужа тоже. В смысле в квартире нет.
07:21:40 29-09-2023
А зачем детей выставлять где попало?
09:54:54 29-09-2023
Гость (07:21:40 29-09-2023) А зачем детей выставлять где попало?... единственный здравый коммент!
11:04:10 29-09-2023
Элен без ребят (09:54:54 29-09-2023) единственный здравый коммент!... Э-э-э нет. Просто комментарий не дописанный. Он должен был звучать так: А зачем детей выставлять где попало? Есть же нормальные сайты по их продаже. ))))) Всем добра!
11:51:26 29-09-2023
Да понятно что "подстава". Это надо быть круглым идиотом, или идиоткой.
11:59:56 29-09-2023
Ужас кошмар уже детей продают