В Новосибирске выставили на продажу маленького мальчика

На вид ребенку около двух лет. Позвонить продавцу нельзя — его геолокация показывает, что он находится в Омской области

26 сентября 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

На одном из сайтов объявлений жительница Новосибирска выставила на продажу ребенка. Как сообщает "КП-Новосибирск", геолокация показывает, что мальчик находится в Первомайском районе города, а размещен он в подкатегории кошек.

На вид ребенку около двух лет. Позвонить продавцу нельзя – его геолокация показывает, что он находится в Омской области. Людей пугает ситуация, ведь попытки продажи детей в Новосибирской области уже были.

В частности, в 2012 году 19-летняя жительница Новосибирска пыталась продать своего ребенка за 500 тысяч рублей. Малышка еще не родилась, когда мать уже стала искать варианты покупателей через социальные сети. Ими выступили полицейские, которые встретили ее возле роддома и задержали.

Мама подсказывала тогда девушке, чтобы она говорила, что она суррогатная. Однако "отмазаться" не вышло и они обе получили срок за попытку торговли людьми.