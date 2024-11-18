Мандарины в России могут подешеветь перед Новым годом

Этому поспособствует увеличение поставок из ряда стран

18 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955

В интервью агентству "Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова, рассказал о том, что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре – январе. Однако к Новому году ситуация может измениться.

Чеглов отметил, что мандарины уже законтрактованы в долларах США, поэтому основной фактор, влияющий на их стоимость, – курс рубля. Кроме того, в цену этих фруктов заложены расходы на логистику и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.

Однако экономист предполагает, что ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз – любимый праздничный фрукт подешевеет. По словам Чеглова, это связано с увеличением поставок из Турции, Египта и Марокко. Эти страны находятся ближе, поэтому стоимость транспортировки ниже. Кроме того, магазины будут стремиться как можно скорее реализовать товары с ограниченным сроком годности и предлагать скидки.