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Мандарины в России могут подешеветь перед Новым годом

Этому поспособствует увеличение поставок из ряда стран

18 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955
Мандарины / Фото: pxhere.com/ru/photo/864955

В интервью агентству "Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова, рассказал о том, что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре – январе. Однако к Новому году ситуация может измениться.

Чеглов отметил, что мандарины уже законтрактованы в долларах США, поэтому основной фактор, влияющий на их стоимость, – курс рубля. Кроме того, в цену этих фруктов заложены расходы на логистику и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.

Однако экономист предполагает, что ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз – любимый праздничный фрукт подешевеет. По словам Чеглова, это связано с увеличением поставок из Турции, Египта и Марокко. Эти страны находятся ближе, поэтому стоимость транспортировки ниже. Кроме того, магазины будут стремиться как можно скорее реализовать товары с ограниченным сроком годности и предлагать скидки.

цены

Комментарии 8

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Гость

18:52:35 18-11-2024

Ну это естественно))) У нас всё перед Новым годом дешевеет. Самим-то писателям не смешно

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Гость

19:29:21 18-11-2024

Достали уже этими мандаринами. Каждый день то подорожают то подешевеют! Еште это химию сами!

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Грыша

20:05:41 18-11-2024

Одними мандаринами жив не будешь...

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Гость

20:58:07 18-11-2024

Что-то вы эту ёлку с мандаринами наклоняете то в больше то в меньше. А большенство думает
где-тот хрен найти на новый год.

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Гость

21:36:39 18-11-2024

https://www.amic.ru/news/ceny-na-mandariny-v-rossii-vyrastut-v-dekabre-552461

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Дон Торпедро

11:16:45 19-11-2024

Могут подешеветь... а могут и подорожать)

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Татьяна

11:23:49 19-11-2024

Хорошо тому, у кого нету на них аллергии !!!

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Гость

12:14:37 19-11-2024

не беру уже лет пять мандарины перед новым годом
когда брал всегда внезапно прямо на новый год гриппом заболевал - шприцуют в них вирусы скорей всего
и рекламки у раздавалов не беру по той же причине

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