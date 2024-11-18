Мандарины в России могут подешеветь перед Новым годом
Этому поспособствует увеличение поставок из ряда стран
18 ноября 2024, 18:45, ИА Амител
В интервью агентству "Прайм" Вячеслав Чеглов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова, рассказал о том, что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре – январе. Однако к Новому году ситуация может измениться.
Чеглов отметил, что мандарины уже законтрактованы в долларах США, поэтому основной фактор, влияющий на их стоимость, – курс рубля. Кроме того, в цену этих фруктов заложены расходы на логистику и необходимость обходить санкционные ограничения при оплате.
Однако экономист предполагает, что ближе к Новому году покупателей может ждать приятный сюрприз – любимый праздничный фрукт подешевеет. По словам Чеглова, это связано с увеличением поставок из Турции, Египта и Марокко. Эти страны находятся ближе, поэтому стоимость транспортировки ниже. Кроме того, магазины будут стремиться как можно скорее реализовать товары с ограниченным сроком годности и предлагать скидки.
18:52:35 18-11-2024
Ну это естественно))) У нас всё перед Новым годом дешевеет. Самим-то писателям не смешно
19:29:21 18-11-2024
Достали уже этими мандаринами. Каждый день то подорожают то подешевеют! Еште это химию сами!
20:05:41 18-11-2024
Одними мандаринами жив не будешь...
20:58:07 18-11-2024
Что-то вы эту ёлку с мандаринами наклоняете то в больше то в меньше. А большенство думает
где-тот хрен найти на новый год.
21:36:39 18-11-2024
https://www.amic.ru/news/ceny-na-mandariny-v-rossii-vyrastut-v-dekabre-552461
11:16:45 19-11-2024
Могут подешеветь... а могут и подорожать)
11:23:49 19-11-2024
Хорошо тому, у кого нету на них аллергии !!!
12:14:37 19-11-2024
не беру уже лет пять мандарины перед новым годом
когда брал всегда внезапно прямо на новый год гриппом заболевал - шприцуют в них вирусы скорей всего
и рекламки у раздавалов не беру по той же причине