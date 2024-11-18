Почти 900 млн яиц произвели в Алтайском крае с начала года

Результаты прошлого года пока не достигнуты

18 ноября 2024, 08:03, ИА Амител

Яйца / Фото: pxhere.com/ru/photo/860349

В Алтайском крае за девять месяцев 2024 года было произведено 890 миллионов яиц. Эти данные предоставил Алтайкрайстат, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Можно предположить, что обеспечение населения ценным продуктом происходит с той же интенсивностью, что и в прошлом году. По итогам 2023 года производство яиц достигло 1,1 млрд штук.

В нашем регионе основная часть яиц производится сельскохозяйственными организациями. На долю личных хозяйств населения приходится 11,5%, а на крестьянские фермерские хозяйства – всего 1%. В организациях в этом году уже наблюдается рост производительности на 7,4% по сравнению с прошлым годом.

Чтобы достичь показателей прошлого года по общей массе, необходимо произвести еще 120 миллионов яиц до конца 2024 года.

Если сравнить результаты в крае с итогами за те же девять месяцев в соседней Республике Алтай, то можно сделать вывод, что у нас обеспеченность этим продуктом гораздо выше. Это можно увидеть, если разделить количество произведенных яиц на население. В среднем с начала года на каждого жителя Алтайского края пришлось по 421 яйцу, а жителям республики досталось всего по 32.

Алтайкрайстат отмечает, что в Горном Алтае нет сельскохозяйственных организаций, почти все производство ведется в хозяйствах местных жителей, и лишь 0,3% – фермерами.