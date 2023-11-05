Мандарины в России подорожали, а к Новому году станут еще дороже
Причины подорожания кроются в курсе валют и геополитической обстановке в мире
05 ноября 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Стоимость мандаринов в России за год увеличилась на 70%. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.
Журналистам рассказали, что мандарины за год уже стали дороже на 70%, а очень плохая новость заключается в том, что к Новому году они станут дороже еще как минимум на 5%.
Среди причин подорожания выделяют падение курса рубля, увеличение стоимости перевозки, конфликт в Израиле и прекращение поставок из некоторых стран. Также отмечается снижение урожая в странах, которые экспортируют мандарины.
16:21:46 05-11-2023
Какая связь стоимости мандаринов и курса рубля ежели Сказал что доллар из страны выгнали?
18:40:02 05-11-2023
Осьподи осьподи и тут взлёт. Подождём указ президента к празднику. Укажет-снизят. Ждём-с))