Мандарины в России подорожали, а к Новому году станут еще дороже

Причины подорожания кроются в курсе валют и геополитической обстановке в мире

05 ноября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стоимость мандаринов в России за год увеличилась на 70%. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на источники в крупных торговых сетях.

Журналистам рассказали, что мандарины за год уже стали дороже на 70%, а очень плохая новость заключается в том, что к Новому году они станут дороже еще как минимум на 5%.

Среди причин подорожания выделяют падение курса рубля, увеличение стоимости перевозки, конфликт в Израиле и прекращение поставок из некоторых стран. Также отмечается снижение урожая в странах, которые экспортируют мандарины.