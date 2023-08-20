Мантуров: доля ВРП в Алтайском крае вырастет с 24 до 30%

Он отметил, что у региона хорошие перспективы развития обрабатывающей промышленности

20 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: Антон Червяков

Доля внутреннего регионального продукта (ВРП) Алтайского края скоро вырастет с 24 до 30%. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил зампред кабмина, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время визита в регион и встречи с губернатором Виктором Томенко.

Он отметил, что у Алтайского края хорошие перспективы развития обрабатывающей промышленности. Министр договорился продолжать с Томенко работу по использованию всего инструментария мер поддержки в целом наряду с региональными способами помощи отрасли.

Напомним, что 19 августа Мантуров приехал в Алтайский край. Он посетил бийские предприятия, а также похвалил губернатора Томенко за развитие Алтайского края.