Мантуров: доля ВРП в Алтайском крае вырастет с 24 до 30%
Он отметил, что у региона хорошие перспективы развития обрабатывающей промышленности
20 августа 2023, 11:05, ИА Амител
Доля внутреннего регионального продукта (ВРП) Алтайского края скоро вырастет с 24 до 30%. Как сообщает пресс-служба правительства РФ, об этом заявил зампред кабмина, министр промышленности и торговли Денис Мантуров во время визита в регион и встречи с губернатором Виктором Томенко.
Он отметил, что у Алтайского края хорошие перспективы развития обрабатывающей промышленности. Министр договорился продолжать с Томенко работу по использованию всего инструментария мер поддержки в целом наряду с региональными способами помощи отрасли.
Напомним, что 19 августа Мантуров приехал в Алтайский край. Он посетил бийские предприятия, а также похвалил губернатора Томенко за развитие Алтайского края.
11:34:03 20-08-2023
Факты этого "развития" хочется услышать или увидеть
21:08:54 20-08-2023
Вот новый человек - раз, и увидел развитие. А я не видел. На АЗПИ нас школьниками еще водили на экскурсию в году эдак в 1980 . Они еще не отделились от АМЗ, но в штаты уже форсунки поставляли. А причем здесь нынешние варяги - губернатор или министр промышленности края?
21:43:15 20-08-2023
Чего только не пообещаешь перед выборами.
09:31:12 21-08-2023
Обещания,обещания,а воз и ныне там.